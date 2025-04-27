Цієї ночі Україні прогнозують заморозки до -5°

Прогноз погоди в Україні на добу 28 квітня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Невелика хмарність, без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Вночі у північних, східних та центральних областях заморозки у повітрі 0-3°, на решті території 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°.

Температура вдень 10-15° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті 14-19°, на сході та північному сході країни 7-12°.

У Києві вночі заморозки у повітрі 0-2°; температура вдень 13-15° тепла.