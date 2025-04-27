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Окупанти продовжують терор Костянтинівки: уранці ворог скинув 3 КАБи, є жертви

Ворог атакував місто "ФАБ-250" із модулем УМПК.

Окупанти продовжують терор Костянтинівки: уранці ворог скинув 3 КАБи, є жертви
наслідки обстрілів Костянтинівки
Фото: прокуратура Донецької області

Уранці 27 квітня окупанти знову скинули авіабомби на приватний сектор Костянтинівки. Унаслідок авіаударів троє цивільних загинули, ще четверо поранено.

Про це інформує прокуратура Донецької області.

"27 квітня 2025 року, о 10:48, окупанти нанесли 3 авіаудари по Костянтинівці. Вчергове ворог скинув на населений пункт "ФАБ-250" із модулем УМПК", — ідеться у повідомленні.

Авіабомби поцілили по приватному сектору. Внаслідок загинули подружня пара віком 47 і 48 років та 78-річний пенсіонер.

Крім того, поранення різного ступеня тяжкості отримали двоє 67 і 73-річних жінок й двоє чоловіків 77 і 83 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення та забої. Стан деяких постраждалих лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Потерпілим надано медичну допомогу.

Пошкоджено 21 домоволодіння і легкові автомобілі.

"За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України)", — додають у прокуратурі.

  • 26 квітня росіяни атакували Костянтинівку 9 КАБами: загинули двоє людей, поранені семеро.
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