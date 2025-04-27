Окупанти продовжують терор Костянтинівки: уранці ворог скинув 3 КАБи, є жертви

Уранці 27 квітня окупанти знову скинули авіабомби на приватний сектор Костянтинівки. Унаслідок авіаударів троє цивільних загинули, ще четверо поранено.

Про це інформує прокуратура Донецької області.

"27 квітня 2025 року, о 10:48, окупанти нанесли 3 авіаудари по Костянтинівці. Вчергове ворог скинув на населений пункт "ФАБ-250" із модулем УМПК", — ідеться у повідомленні.

Авіабомби поцілили по приватному сектору. Внаслідок загинули подружня пара віком 47 і 48 років та 78-річний пенсіонер.

Крім того, поранення різного ступеня тяжкості отримали двоє 67 і 73-річних жінок й двоє чоловіків 77 і 83 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення та забої. Стан деяких постраждалих лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Потерпілим надано медичну допомогу.

Пошкоджено 21 домоволодіння і легкові автомобілі.

"За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України)", — додають у прокуратурі.