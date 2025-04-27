У Куп'янську російські окупанти скинули вибухівку на цивільне авто

Синєгубов наголосив, що ситуація в Куп'янську залишається напруженою.

Внаслідок ворожого дронового удару по цивільному авто поранення отримав 35-річний місцевий лікар. Йому надали першу медичну допомогу.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Куп'янську окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільне авто, унаслідок атаки поранень зазнав місцевий лікар.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies