У Куп'янську російські окупанти скинули вибухівку на цивільне авто

У Куп'янську окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільне авто, унаслідок атаки поранень зазнав місцевий лікар.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок ворожого дронового удару по цивільному авто поранення отримав 35-річний місцевий лікар. Йому надали першу медичну допомогу.
Синєгубов наголосив, що ситуація в Куп'янську залишається напруженою.
- У Куп'янську внаслідок нічного авіаудару зруйновано приватний житловий будинок та пошкоджено 7 будинків розташованих навколо. Постраждали 65-річна та 60-річна жінки. За добу 26 квітня ворог тричі атакував Куп'янський район.