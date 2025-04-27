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У Куп'янську російські окупанти скинули вибухівку на цивільне авто

Поранень зазнав місцевий лікар.

У Куп'янську російські окупанти скинули вибухівку на цивільне авто
наслідки російського обстрілу Куп'янська 22 квітня 2025 року

У Куп'янську окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільне авто, унаслідок атаки поранень зазнав місцевий лікар.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Внаслідок ворожого дронового удару по цивільному авто поранення отримав 35-річний місцевий лікар. Йому надали першу медичну допомогу.

Синєгубов наголосив, що ситуація в Куп'янську залишається напруженою.

  • У Куп'янську внаслідок нічного авіаудару зруйновано приватний житловий будинок та пошкоджено 7 будинків розташованих навколо. Постраждали 65-річна та 60-річна жінки. За добу 26 квітня ворог тричі атакував Куп'янський район. 
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