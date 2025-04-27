Спротив: Кремль продовжує мілітаризацію українських дітей на ТОТ

Росія продовжує порушувати права дітей на ТОТ України і мілітаризувати їх для підготовки до війни.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Кремль перетворює тимчасово окуповані території на "ідеологічні полігони". Цьогоріч воєнізована дитяча організація "Юнармія" отримає рекордне фінансування — понад 1 мільярд рублів, удвічі більше, ніж торік. І, як зазначає спротив, фінансування зосереджене не на освіту, а "на промивання мізків та підготовку дітей до війни".
"Юнармія" та "Двіженіє пєрвих" особливо активно діють на ТОТ, добровільно-примусово заганяючи дітей у свої лави. Кремль ламає особистості та готує українських дітей до ролі майбутніх "солдатів путіна", — ідеться у повідомленні.
- Минулого року російські окупанти залучили близько 1000 українських дітей з ТОТ Запорізької області до мілітаризованого руху "Юнармія" для так званого "перевиховання" молоді.