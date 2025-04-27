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Спротив: Кремль продовжує мілітаризацію українських дітей на ТОТ

Кремль готує українських дітей до ролі "майбутніх солдатів Путіна".

Спротив: Кремль продовжує мілітаризацію українських дітей на ТОТ
Фото: ЦНС

Росія продовжує порушувати права дітей на ТОТ України і мілітаризувати їх для підготовки до війни.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Кремль перетворює тимчасово окуповані території на "ідеологічні полігони". Цьогоріч воєнізована дитяча організація "Юнармія" отримає рекордне фінансування — понад 1 мільярд рублів, удвічі більше, ніж торік. І, як зазначає спротив, фінансування зосереджене не на освіту, а "на промивання мізків та підготовку дітей до війни".

"Юнармія" та "Двіженіє пєрвих" особливо активно діють на ТОТ, добровільно-примусово заганяючи дітей у свої лави. Кремль ламає особистості та готує українських дітей до ролі майбутніх "солдатів путіна", — ідеться у повідомленні.

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