Спротив: Кремль продовжує мілітаризацію українських дітей на ТОТ

Росія продовжує порушувати права дітей на ТОТ України і мілітаризувати їх для підготовки до війни.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Кремль перетворює тимчасово окуповані території на "ідеологічні полігони". Цьогоріч воєнізована дитяча організація "Юнармія" отримає рекордне фінансування — понад 1 мільярд рублів, удвічі більше, ніж торік. І, як зазначає спротив, фінансування зосереджене не на освіту, а "на промивання мізків та підготовку дітей до війни".

"Юнармія" та "Двіженіє пєрвих" особливо активно діють на ТОТ, добровільно-примусово заганяючи дітей у свої лави. Кремль ламає особистості та готує українських дітей до ролі майбутніх "солдатів путіна", — ідеться у повідомленні.