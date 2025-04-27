Партизани здійснили диверсію на залізниці окупантів біля Станиці Луганської

Цим шляхом окупанти перевозили ресурси для постачання військ.

Агенти партизаниського руху "АТЕШ" здійснили диверсію на залізниці на ТОТ Луганщини, якою окупанти перевозили на фронт техніку та особовий склад.

Про це партизанський рух повідомляє у Telegram.

Агенти партизанського руху підпалили трансформаторну шафу на залізниці біля м. Станиця Луганська в Луганській області. Цією дорогою окупанти перевозили ресурси для постачання військ, а також безпосередньо військову техніку та особовий склад.

"Результатом успішно проведеної диверсії стало порушення логістики окупаційних військ та затримки у постачанні техніки та запчастин. Ми продовжуємо систематично завдавати ударів по транспортній інфраструктурі, яку окупанти використовують у своїх цілях", — наголошують в "АТЕШ".