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Партизани здійснили диверсію на залізниці окупантів біля Станиці Луганської

Цим шляхом окупанти перевозили ресурси для постачання військ.

Партизани здійснили диверсію на залізниці окупантів біля Станиці Луганської
Фото: АТЕШ

Агенти партизаниського руху "АТЕШ" здійснили диверсію на залізниці на ТОТ Луганщини, якою окупанти перевозили на фронт техніку та особовий склад.

Про це партизанський рух повідомляє у Telegram.

Агенти партизанського руху підпалили трансформаторну шафу на залізниці біля м. Станиця Луганська в Луганській області. Цією дорогою окупанти перевозили ресурси для постачання військ, а також безпосередньо військову техніку та особовий склад.

"Результатом успішно проведеної диверсії стало порушення логістики окупаційних військ та затримки у постачанні техніки та запчастин. Ми продовжуємо систематично завдавати ударів по транспортній інфраструктурі, яку окупанти використовують у своїх цілях", — наголошують в "АТЕШ".

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