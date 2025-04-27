Росіяни атакували безпілотниками Куп'янськ на Харківщині, є постраждалі

Російські війська уночі 27 квітня атакували дронами Куп'янськ і с. Слобожанське Берестинського району Харківщини. Двоє людей зазнали гострої реакції на стрес.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Уночі 27 квітня в с. Слобожанське Берестинського району унаслідок обстрілу БпЛА пошкоджено приватний житловий будинок.

У Куп'янську внаслідок авіаудару зруйновано приватний житловий будинок та пошкоджено 7 будинків розташованих навколо. Постраждали 65-річна та 60-річна жінки, отримавши гостру реакцію на стрес.

За добу 26 квітня ворог тричі атакував Куп'янський район. У селі Куп'янськ - Вузловий внаслідок обстрілу (тип встановлюється) постраждали 61-річний чоловік та 61-річна жінка.

У с. Мирне внаслідок обстрілу КАБ горіла трава на площі 700 кв.м. У Куп’янську внаслідок обстрілу КАБ частково зруйновано будівлю та майстерні непрацюючого навчального закладу.

У с. Вище Солоне Ізюмського району внаслідок обстрілу КАБ горіла покрівля господарчої споруди на площі 350 кв.м та трава на площі 400 кв.м.