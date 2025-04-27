Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Трамп запевнив, що Росія виразила готовність припинити захоплення всієї України
Трамп запевнив, що Росія виразила готовність припинити захоплення всієї України
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Зеленський розповів деталі своєї розмови з Трампом у Римі
Зеленський розповів деталі своєї розмови з Трампом у Римі
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували безпілотниками Куп'янськ на Харківщині, є постраждалі

Упродовж доби ворог обстріляв два райони Харківщини.

Росіяни атакували безпілотниками Куп'янськ на Харківщині, є постраждалі
Фото: gwaramedia.com

Російські війська уночі 27 квітня атакували дронами Куп'янськ і с. Слобожанське Берестинського району Харківщини. Двоє людей зазнали гострої реакції на стрес.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Уночі 27 квітня в с. Слобожанське Берестинського району унаслідок обстрілу БпЛА пошкоджено приватний житловий будинок.

У Куп'янську внаслідок авіаудару зруйновано приватний житловий будинок та пошкоджено 7 будинків розташованих навколо. Постраждали 65-річна та 60-річна жінки, отримавши гостру реакцію на стрес.

За добу 26 квітня ворог тричі атакував Куп'янський район. У селі Куп'янськ - Вузловий внаслідок обстрілу (тип встановлюється) постраждали 61-річний чоловік та 61-річна жінка.

У с. Мирне внаслідок обстрілу КАБ горіла трава на площі 700 кв.м. У Куп’янську внаслідок обстрілу КАБ частково зруйновано будівлю та майстерні непрацюючого навчального закладу. 

У с. Вище Солоне Ізюмського району внаслідок обстрілу КАБ горіла покрівля господарчої споруди на площі 350 кв.м та трава на площі 400 кв.м.

  • На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки та Загризового.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies