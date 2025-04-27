Упродовж доби під російськими обстрілами опинилися 25 населених пунктів Херсонщини

Унаслідок обстрілів 1 людина загинула, 5 зазнали поранень.

Росіяни упродовж доби атакували 25 населених пунктів Херсонської області. Ворог атакував житлові квартали, загинула людина.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Молодіжне, Садове, Інгулець, Микільське, Токарівка, Комишани, Білозерка, Томина Балка, Кізомис, Широка Балка, Олександрівка, Софіївка, Станіслав, Берислав, Шляхове, Тягинка, Михайлівка, Червоний Маяк, Бургунка, Одрадокам'янка, Осокорівка, Монастирське, Веселе та місто Херсон.

"Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарську споруду та приватні автомобілі", — зазначає Прокудін.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 — дістали поранення.