Відомо, що Євген Ритіков був відповідальним зокрема за модернізацію російського комплексу РЕБ "Красуха". Також загинув його колега.

У російському Брянську вибухнув автомобіль провідного російського конструктора. Він займався модернізацією засобів радіоелектронної боротьби, повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у Силах оборони. Пізніше про загибель Ритікова також написали деякі близькі до російських силовиків телеграм-канали.

За інформацією від джерел, у ніч з 17 на 18 квітня у Брянську вибухнув автомобіль провідного російського конструктора Євгена Ритікова. Він був керівником конструкторського бюро Брянського електромеханічного заводу – ключового розробника та інноватора в секторі створення новітніх засобів РЕБ та РЕР для окупаційної армії РФ.

Відомо, що автомобіль Ритікова вибухнув, коли він разом з колегою сів у нього. Вірогідно, іншою особою, яка також загинула внаслідок вибуху, був заступник керівника конструкторського бюро або ж його помічник.

Джерела у Силах оборони зазначають, що Ритіков був відповідальним зокрема за модернізацію російського комплексу РЕБ "Красуха" – однієї з найсучасніших станцій радіоелектронної боротьби росіян. Вона призначена для протидії бортовим радарам ударної, розвідувальної та безпілотної авіації.