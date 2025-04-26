Генштаб ЗСУ: бої на Курщині тривають, заяви Росії про "завершення операції" — фейк

Оборонна операція Сил оборони України у визначених районах Курської області Росії триває.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності. Оборонна операція Сил оборони України у визначених районах на Курщині триває. Оперативна обстановка складна, але наші підрозділи продовжують утримувати визначені позиції та виконують завдання за призначенням, при цьому завдають противнику ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї, застосовують у тому числі тактику активної оборони», — заявили у Генштабі.

За даними військових, від початку доби угруповання «Курськ» відбило п’ять штурмових дій російських сил, ще одне бойове зіткнення триває.

У Генштабі наголосили, що загроза оточення українських підрозділів відсутня, а заяви російського керівництва про «розгром» українських військ назвали «пропагандистським вивертом».

Також тривають активні дії українських сил у визначених районах Бєлгородської області Росії.