Зеленський і Макрон обговорюють зусилля щодо миру в Україні

Лідери обговорюють сам на сам подальші мирні зусилля, додав міністр.

зустріч Еммануеля Макрона і Володимира Зеленського, 26 квітня 2025 року

Перед цим український президент провів коротку зустріч із лідером США.

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