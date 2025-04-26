Зеленський і Макрон обговорюють зусилля щодо миру в Україні

Володимир Зеленський проводить переговори із французьким колегою Еммануелем Макроном.
Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Лідери обговорюють сам на сам подальші мирні зусилля, додав міністр.
- Перед цим у Римі Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом.
- На світлинах, які невдовзі оприлюднив Офіс Президента України, було видно, що потім до президентів приєдналися Еммануель Макрон і прем’єр Британії Кір Стармер.
- У вечірньому відеозверненні 25 квітня Зеленський анонсував зустрічі, які повинні «наблизити тишу для України».