«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Реформа армії. Що відомо про Третій армійський корпус Білецького
Реформа армії. Що відомо про Третій армійський корпус Білецького
У Києві завершили пошукові роботи на місці учорашнього удару. Росія вбила 12 людей, 87 поранила
У Києві завершили пошукові роботи на місці учорашнього удару. Росія вбила 12 людей, 87 поранила
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
Трамп запевнив, що Росія виразила готовність припинити захоплення всієї України
Трамп запевнив, що Росія виразила готовність припинити захоплення всієї України
ГоловнаПолітика

Зеленський і Макрон обговорюють зусилля щодо миру в Україні

Перед цим український президент провів коротку зустріч із лідером США.

Зеленський і Макрон обговорюють зусилля щодо миру в Україні
зустріч Еммануеля Макрона і Володимира Зеленського, 26 квітня 2025 року
Фото: Х/Andrii Sybiha

Володимир Зеленський проводить переговори із французьким колегою Еммануелем Макроном.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Support LB.ua

Лідери обговорюють сам на сам подальші мирні зусилля, додав міністр.

  • Перед цим у Римі Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. 
  • На світлинах, які невдовзі оприлюднив Офіс Президента України, було видно, що потім до президентів приєдналися Еммануель Макрон і прем’єр Британії Кір Стармер.
  • У вечірньому відеозверненні 25 квітня Зеленський анонсував зустрічі, які повинні «наблизити тишу для України».
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies