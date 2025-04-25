Трамп: Крим залишиться росіянам, і Зеленський це розуміє

Президент США Дональд Трамп заявив, що Крим залишиться росіянам і президент Володимир Зеленський це розуміє.

Про це Трамп сказав в інтерв’ю американському виданню TIME з нагоди 100 днів президентства.

Зокрема Трамп відповів на питання, чи мають росіяни право залишити Крим собі.

“Ну, Крим перейшов до росіян. Його їм передав Барак Хусейн Обама, а не я. З огляду на це, чи зможуть вони його повернути? Там вже були росіяни. У них там були підводні човни задовго до будь-якого періоду, про який ми говоримо, протягом багатьох років. Люди в Криму розмовляють переважно російською. Але це було віддано Обамою. Це не було віддано Трампом. Чи забрали б його у мене, як в Обами? Ні, цього б не сталося. Якби я був президентом, Крим би не забрали”, – сказав президент США.

Також він відповів на питання, чи було б для нього прийнятним в мирній угоді, якби Крим та чотири інші регіони, які Росія наразі частково окупувала, були включені до складу Росії за остаточною угодою.

“Якщо Крим залишиться з Росією, нам потрібно говорити лише про Крим, тому що саме про нього завжди згадують. Крим залишиться з Росією. І Зеленський це розуміє, і всі розуміють, що він був з ними вже давно. Це було з ними задовго до приходу Трампа. Знову ж таки, це війна Обами. Це війна, якої ніколи не мало бути. Я називаю це війною, якої ніколи не мало бути”, – сказав Трамп.

Втім глава Білого дому не зазначив, чи йдеться саме про юридичне визнання Криму російським.

Також президент США не думає, що Україна коли-небудь зможе вступити до НАТО.

“Я не думаю, що вони коли-небудь зможуть вступити до НАТО [...] Я думаю, що саме це спричинило війну, коли вони почали говорити про вступ до НАТО. Якби це питання не було піднято, було б набагато більше шансів, що вона б не почалася”, – заявив президент США.

Крім того, Трамп вважає, що мир можливий навіть за “президентства” Путіна.

«Він (очільник Кремля, – ред.) хотів би зробити все по-іншому – просто забрати всю країну. Я вважаю, що саме завдяки мені ми можемо домовитися. Ми вже провели дуже хороші переговори та наближаємось до угоди», – сказав Трамп.