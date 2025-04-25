Telegraph: Київ направив Трампу 5 вимог щодо мирної угоди з РФ, зокрема не визнавати Крим російським

Українська сторона наполягає, що не може бути частиною угоди те, що суперечить Конституції України та міжнародному праву.

Британське видання The Telegraph отримало деталі пакета вимог з 5 пунктів від Києва до США. Ці вимоги мають суттєві розбіжності з семипунктовим планом Штатів, який з'явився цього тижня.

В центрі вимог Києва є наполягання на тому, щоб Крим офіційно не визнавали російською територію. Визнання російського контролю порушить центральний принцип міжнародного права – що жодна країна не може анексувати територію іншої – та порушить конституцію України, яка говорить, що від території можна відмовитися лише шляхом референдуму.

Деталі цих вимог, за словами президента Володимира Зеленського, знаходиться на столі Трампа.

Президент України заявив на пресконференції в Південній Африці: «Після пропозиції Сполучених Штатів з'явилися інші документи, і я вважаю, що сьогодні цей формат, цей документ, знаходиться на столі президента Трампа. Все, що суперечить нашим цінностям чи нашій конституції, не може бути частиною жодних угод».

Згідно з вимогами Києва, Україна сподівається фактично позбутися будь-якого офіційного міжнародного визнання суверенітету Росії над Кримом чи іншими окупованими територіями.

Пункти один і два зосереджені на формулюванні будь-якої мирної угоди як «заснованої на міжнародному праві, а не на капітуляції», з конкретним попередженням щодо можливого вторгнення Китаю на територію Тайваню.

Вони також наголошують на важливості чітких «гарантій безпеки» як ціни за будь-яку майбутню мирну угоду, яка передбачає передачу Україною території Росії, навіть на тимчасовій основі.

Пункт третій, як зазначає видання, це спроба повернути Україну в центр мирного процесу.

Четвертий пункт служить попередженням як для США, так і для НАТО про те, що дозвіл Росії контролювати Крим дозволяє їй погрожувати нападами не лише на Україну, але й на чорноморських союзників Туреччину, Румунію та Болгарію.

П'ятий і останній пункт чітко вказує на те, що Росії не слід дозволяти використовувати угоду для обмеження розміру збройних сил України чи її оборонно-промислової бази.

Видання також зазначає, що премєр-міністр Британії Кір Стармер сподівається, що припинення вогню в Україні може бути досягнуто до літа.