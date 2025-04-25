Telegraph: Київ направив Трампу 5 вимог щодо мирної угоди з РФ, зокрема не визнавати Крим російським

Британське видання The Telegraph отримало деталі пакета вимог з 5 пунктів від Києва до США. Ці вимоги мають суттєві розбіжності з семипунктовим планом Штатів, який з'явився цього тижня.
В центрі вимог Києва є наполягання на тому, щоб Крим офіційно не визнавали російською територію. Визнання російського контролю порушить центральний принцип міжнародного права – що жодна країна не може анексувати територію іншої – та порушить конституцію України, яка говорить, що від території можна відмовитися лише шляхом референдуму.
Деталі цих вимог, за словами президента Володимира Зеленського, знаходиться на столі Трампа.
Президент України заявив на пресконференції в Південній Африці: «Після пропозиції Сполучених Штатів з'явилися інші документи, і я вважаю, що сьогодні цей формат, цей документ, знаходиться на столі президента Трампа. Все, що суперечить нашим цінностям чи нашій конституції, не може бути частиною жодних угод».
Згідно з вимогами Києва, Україна сподівається фактично позбутися будь-якого офіційного міжнародного визнання суверенітету Росії над Кримом чи іншими окупованими територіями.
Пункти один і два зосереджені на формулюванні будь-якої мирної угоди як «заснованої на міжнародному праві, а не на капітуляції», з конкретним попередженням щодо можливого вторгнення Китаю на територію Тайваню.
Вони також наголошують на важливості чітких «гарантій безпеки» як ціни за будь-яку майбутню мирну угоду, яка передбачає передачу Україною території Росії, навіть на тимчасовій основі.
Пункт третій, як зазначає видання, це спроба повернути Україну в центр мирного процесу.
Четвертий пункт служить попередженням як для США, так і для НАТО про те, що дозвіл Росії контролювати Крим дозволяє їй погрожувати нападами не лише на Україну, але й на чорноморських союзників Туреччину, Румунію та Болгарію.
П'ятий і останній пункт чітко вказує на те, що Росії не слід дозволяти використовувати угоду для обмеження розміру збройних сил України чи її оборонно-промислової бази.
Видання також зазначає, що премєр-міністр Британії Кір Стармер сподівається, що припинення вогню в Україні може бути досягнуто до літа.
- Раніше видання Axios повідомило, що Трамп передав Україні "остаточну пропозицію" щодо миру. Зокрема, США де-юре визнають анексію Криму і де-факто - окупацію майже всієї території Луганської області та нині захоплених частин Донеччини, Запоріжжя й Херсонщини. Росія також отримує скасування запроваджених з 2014 року санкцій та обіцянку, що Україна ніколи не стане членом НАТО. Україна при цьому матиме "серйозні гарантії безпеки" від європейських та, потенційно, неєвропейських країн (без участі США). Росія поверне окуповані території Харківщини, буде гарантовано вільне судноплавство Дніпром у місці, де лінія розмежування пролягає річкою. Також передбачається надання нашій державі "компенсацій та допомоги у відбудові". Запорізька атомна електростанція перебуватиме під управлінням США на території, яка формально буде визнана українською, проте постачатиме енергію як в Україну, так і в Росію.
- Свою відповідь щодо цього плану Україна повинна була дати 23 квітня в Лондоні. Однак зустріч була зірвана. За даними CNN, це сталося через те, що Україна не погодилася визнавати Крим російським.