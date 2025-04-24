Сибіга: "Росія, а не Україна, є перешкодою для миру. На Москву, а не на Київ, треба тиснути"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після нічного російського удару закликав тиснути не на нашу державу, а на Росію.
У соцмережі Х він нагадав, що Росія здійснила масований ракетний і безпілотний удар по Україні, націливши на мирне населення Києва та інших районів.
"Вчорашні російські максималістські вимоги до України вийти зі своїх регіонів у поєднанні з цими жорстокими ударами показують, що Росія, а не Україна, є перешкодою для миру. На Москву, а не на Київ, треба тиснути", – написав глава української дипломатії.
Він додав, що Путін своїми діями, а не словами, демонструє, що він не поважає жодних мирних зусиль і лише хоче продовжувати війну.
"Слабкість і поступки не зупинять його терору та агресії. Тільки сила і тиск воля", – наголосив міністр.
Столиця України пережила особливо жахливу та гучну ніч. Наразі в Києві повідомляється про 9 загиблих мирних жителів, понад 70 поранених, у тому числі 6 дітей.
Серед ночі російські ракети та безпілотники обстрілювали інші міста та населені пункти по всій Україні, вбиваючи та ранячи мирних жителів.
- Тим часом у Білому домі вважають, що президент Зеленський, "рухається в неправильному напрямку", а раніше Трамп звинуватив Зеленського в тому, що він "шкодить мирним переговорам із Росією".
- 23 квітня у Лондоні в резиденції міністра закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі відбулася зустріч представників України, Великобританії, Німеччини та Франції для обговорення кроків із досягнення справедливого та стійкого миру в Україні. Це було продовженням переговорів, що відбулися в Парижі раніше.
- Планувалося, що в нинішніх консультаціях візьмуть участь США, Україна, Франція, Німеччина і Велика Британія на рівні топдипломатів, а також окремо – на рівні інших посадовців. Та після скасування візиту Марком Рубіо зустріч міністрів закордонних справ п'яти країн відклали. CNN пов'язує відмову від поїздки з тим, що Україна не погодилася на пропозицію США визнати Крим частиною Росії.
- Віцепрезидент Джей Ді Венс того ж дня сказав, що Вашингтон очікує територіальних поступок і від України, і від Росії, а якщо не вдасться – він вийде з переговорів.
- Опісля українська перша віцепрем’єр-міністерка Юлія Свириденко відповіла, що Україна капітулювати не збирається.
- На брифінгу 22 квітня Зеленський запевнив журналістів, що Київ ніколи не визнаватиме юридично Криму російським.