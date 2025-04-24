Сибіга: "Росія, а не Україна, є перешкодою для миру. На Москву, а не на Київ, треба тиснути"

Міністр каже, що Путін не поважає жодних мирних зусиль і лише хоче продовжувати війну.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після нічного російського удару закликав тиснути не на нашу державу, а на Росію.

У соцмережі Х він нагадав, що Росія здійснила масований ракетний і безпілотний удар по Україні, націливши на мирне населення Києва та інших районів.

"Вчорашні російські максималістські вимоги до України вийти зі своїх регіонів у поєднанні з цими жорстокими ударами показують, що Росія, а не Україна, є перешкодою для миру. На Москву, а не на Київ, треба тиснути", – написав глава української дипломатії.

Він додав, що Путін своїми діями, а не словами, демонструє, що він не поважає жодних мирних зусиль і лише хоче продовжувати війну.

"Слабкість і поступки не зупинять його терору та агресії. Тільки сила і тиск воля", – наголосив міністр.

Столиця України пережила особливо жахливу та гучну ніч. Наразі в Києві повідомляється про 9 загиблих мирних жителів, понад 70 поранених, у тому числі 6 дітей.

Серед ночі російські ракети та безпілотники обстрілювали інші міста та населені пункти по всій Україні, вбиваючи та ранячи мирних жителів.