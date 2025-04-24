Охоронець підприємства і жінка поранені на Сумщині через дронову атаку РФ

У ніч на 24 квітня, близько 04:00 ворог, за попередніми даними, 4-ма БпЛА типу "Герань-2" атакував сільськогосподарське підприємство в Недригайлівській громаді Роменського району Сумщини.

Як повідомили у Сумській облпрокуратурі, унаслідок атаки ворога поранено охоронця підприємства та місцеву жительку. Пошкоджено адміністративну будівлю, складське приміщення та приватні будинки.

За процесуального керівництва Роменської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.