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На Хмельниччині через атаку РФ постраждали двоє людей, зокрема неповнолітня

У області пошкоджені газорозподільний пункт, будинки та літній майданчик у парку. 

На Хмельниччині через атаку РФ постраждали двоє людей, зокрема неповнолітня
Ліквідація пожежі, фото ілюстративне
Фото: ДСНС

Сьогодні вночі, 24 квітня, російська армія атакувала Хмельницьку область. Постраждали двоє людей.

Про це повідомили у Хмельницькій ОВА. 

Один чоловік отримав поранення ноги легкого ступеня, його доставили до лікарні. Також неповнолітня зазнала порізу ноги склом. Її стан є задовільним, госпіталізація попередньо не знадобилася.

Внаслідок атаки сталося загорання, яке ліквідували підрозділи ДСНС. Пошкоджено газорозподільний пункт (без припинення постачання газу), дахи двох житлових будинків, вікна та двері у п’яти квартирах багатоквартирного будинку. Також зафіксовано пошкодження літнього майданчика парку культури та відпочинку.

Усі відповідні служби працюють над подоланням наслідків. Місцева влада надає роз'яснення щодо компенсації за пошкоджене майно.

Інформація про загиблих не надходила.

  • Через сьогоднішню атаку найбільше постраждав Київ. У столиці 9 людей загинули, понад 70 постраждали, 42 було госпіталізовано. Серед них шестеро дітей.
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