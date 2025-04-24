"З-під руїн чути телефонні дзвінки". Київ серед атакованих уночі міст постраждав найбільше

У міністерстві внутрішніх справ розповіли про наслідки.

Цієї ночі Росія атакувала Київ і вісім областей: Житомирську, Київську, Дніпропетровську, Харківську, Полтавську, Хмельниьцку, Сумську і Запорізьку. Найбільше постраждала саме столиця, повідомив міністр внутрішніх справ.

У Києві рятувальники працювали на 13 локаціях. У Святошинському районі станом на 7:30 триває розбір завалів житлового будинку.

"З-під руїн чути телефонні дзвінки – пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх. Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події", – сказав Клименко.

У місті станом на цю хвилину відомо про 9 жертв і понад 70 травмованих.

"Всю ніч ліквідаційні роботи велися під загрозою повторного обстрілу. На Житомирщині ворог наніс повторний удар по підрозділу ДСНС, який прибув на гасіння пожежі. Постраждав 39-річний рятувальник", – повідомив міністр.

Удар 24 квітня

Комбінований ракетно-дроновий удар по Україні Росія розпочала близько 1 ночі. Одна за одною українські області і столиця почали повідомляти про загрозу, роботу ППО та вибухи. Атака дронами і КАБами тривала ще з 19 години, а відбій оголосили вже після 6 ранку.

У Києві пошкоджено багато об'єктів, зокрема будинок. Зазнав атаки і Харків, де поранені двоє людей.

Укрзалізниця повідомила, що внаслідок атаки поранень зазнали двоє залізничників. Це провідник у Житомирі та машиніств Києві. Стан обох працівників задовільний, їх обстежують лікарі. Також в Києві та в Харківській області внаслідок обстрілу пошкоджена технічна колія та адміністративні і технічна будівлі залізниці.

У Павлограді Дніпропетровської області росіяни атакували промисловість.

Поки що наслідки продовжують з'ясовувати.