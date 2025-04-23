На Куп'янщині російський дрон атакував поштове відділення, постраждали двоє людей

54-річна жінка та дівчина 19 років зазнали гострої реакції на стрес.

Унаслідок атаки російського дрона по селу Приколотне на Купʼянщині постраждали 54-річна і 19-річна жінки.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 23 квітня орієнтовно о 15:50 ворожий FPV-дрон вдарив неподалік поштового відділення у с. Приколотне Купʼянського району.

54-річна жінка та дівчина 19 років зазнали гострої реакції на стрес.

Прокурори у взаємодії зі слідчими органів поліції здійснюють комплексні процесуальні дії для належного фіксування та розслідування воєнних злочинів, вчинених військовослужбовцями збройних сил РФ.