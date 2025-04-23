Завтра відбудеться спеціальне засідання ОБСЄ щодо посилання атак РФ

24 квітня відбудеться спеціальне засідання ОБСЄ.
Як повідомив представник України при ОБСЄ та інших міжнародних організаціях у Відні Юрій Вітренко, це засідання скликають на вимогу України.
«Пошук шляхів миру працюватиме лише в поєднанні з тиском на державу-агресора. На кожному міжнародному майданчику. У відповідь на триваючий російський терор проти життя, на вимогу України завтра відбудеться спеціальне засідання ОБСЄ», - написав Вітренко на своїй фейсбук-сторінці.
- Цього місяця міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрічався з генеральним секретарем Організації з безпеки і співробітництва в Європі Ферідуном Сінірліоглу. Сибіга розповів генсеку про факти порушень Росією режиму припинення вогню, а також про її невпинний терор проти мирного населення.