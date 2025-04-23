ЦПД: Кремль посилює свій вплив в Африці під виглядом боротьби з епідеміями

Російська пропаганда активно поширює заяви Путіна про нібито успіхи РФ у допомозі країнам Африки долати епідемічні хвороби.
Однак, як розповідають у Центрні проидії дезінформації, насправді співпраця РФ лише один із проявів багатовимірної стратегії Кремля щодо збільшення залежності країн континенту від Росії.
"Розвиваючи медичну співпрацю, рф паралельно проводить в Африці дезінформаційні кампанії проти західних гуманітарних місій, звинувачуючи їх у поширенні хвороб і спекулюючи на постколоніальних травмах країн Африки. З 2022 року рф спонсорувала приблизно 80 таких кампаній у 22 державах. Відмова ж африканців від співпраці із Заходом часто призводить до загального погіршення ситуації з охороною здоров’я", — зазначають у відомстві.
Крім гуманітарного співробітництва, Росія намагається нарощувати співпрацю і в інших сферах та збільшує свою військову присутність на континенті.
"Все це робиться виключно з метою отримання доступу до ресурсів континенту та зміцнення свого військового й політичного впливу", — додають у ЦПД.
- Росія, намагаючись розширити свій вплив в Африці, набирає збройні сили, щоб замінити найманців ПВК “Вагнер” на всьому континенті. “Африканський корпус” (таку ж назву мав експедиційний корпус Вермахту в період Другої світової війни) посилить військову присутність Росії через мережу баз, контрольованих Міністерством оборони.
- Раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що Росія формує загони так званих "військових інструкторів" для подальшої відправки на територію країн Африки.
- Центр національного спротиву повідомляв, що росіяни готують експедицію в Африку, щоб шукати найманців для війни проти України. Загарбники готують для цього експедицію в Буркіну-Фасо.