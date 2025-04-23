Росія також збільшує свою військову присутність на континенті.

Російська пропаганда активно поширює заяви Путіна про нібито успіхи РФ у допомозі країнам Африки долати епідемічні хвороби.

Однак, як розповідають у Центрні проидії дезінформації, насправді співпраця РФ лише один із проявів багатовимірної стратегії Кремля щодо збільшення залежності країн континенту від Росії.

"Розвиваючи медичну співпрацю, рф паралельно проводить в Африці дезінформаційні кампанії проти західних гуманітарних місій, звинувачуючи їх у поширенні хвороб і спекулюючи на постколоніальних травмах країн Африки. З 2022 року рф спонсорувала приблизно 80 таких кампаній у 22 державах. Відмова ж африканців від співпраці із Заходом часто призводить до загального погіршення ситуації з охороною здоров’я", — зазначають у відомстві.

Крім гуманітарного співробітництва, Росія намагається нарощувати співпрацю і в інших сферах та збільшує свою військову присутність на континенті.

"Все це робиться виключно з метою отримання доступу до ресурсів континенту та зміцнення свого військового й політичного впливу", — додають у ЦПД.