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Естонія планує створити військову базу у прикордонному з Росією місті Нарва

Там буде розміщено понад двісті естонських військовослужбовців та підрозділи союзників.

Естонія планує створити військову базу у прикордонному з Росією місті Нарва
Google Maps
Фото: скрін

Начальник генерального штабу Сил оборони Естонії генерал-майор Вахур Карус заявив про плани створити у Нарві військову базу, передає ERR. 

За його словами, Сили оборони вбачають необхідність посилення своєї присутності в Нарві.

Він уточнив, що планується створити базу, де дислокуватимуться різні підрозділи на ротаційній основі.

На базі розмістяться як діючі військовослужбовці, так і призовники та резервісти.

"Якщо навчальний цикл дозволяє, підрозділ, який вирушає до Нарви, може взяти із собою резервістів для спільного несення бойового чергування. Очікувана чисельність особового складу – близько 200-250 осіб", – додав начальник генерального штабу Сил оборони.

  • Раніше глава контррозвідки Польщі Ярослав Строжик повідомляв, що Путін готовий до мініоперації проти однієї з країн НАТО. За його словами, це може бути, наприклад, захоплення естонського міста Нарва чи одного зі шведських островів.
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