Всесвітній економічний форум підтверджує розслідування щодо засновника Клауса Шваба

У листі інформатора Шваб звинувачується у фінансових порушеннях, зокрема нецільовому використанні коштів WEF і неналежному ставленні до співробітників.

Всесвітній економічний форум (ВЕФ) підтвердив про початок розслідування звинувачень проти свого засновника Клауса Шваба після листа інформатора, який спонукав його до відставки.

Про це пише Politico.

У заяві, оприлюдненій у середу, ВЕФ ‒ некомерційна організація, відома своєю щорічною зустріччю світової еліти в Давосі ‒ заявила, що її правління одноголосно підтримало рішення розпочати незалежне розслідування, підтверджуючи попередню інформацію Wall Street Journal.

У листі інформатора, який нібито надіслали нинішні та колишні співробітники, Шваб звинувачується у фінансових порушеннях, зокрема нецільовому використанні коштів WEF і неналежному ставленні до співробітників, повідомляє WSJ. Його дружину Хільде Шваб також звинувачують у використанні ресурсів WEF для особистих подорожей. Як повідомляє WSJ, Шваб рішуче заперечує всі звинувачення.

Представник ВЕФ заявив у середу, що рада опікунів організації “одноголосно підтримала рішення Комітету з аудиту та ризиків розпочати незалежне розслідування після листа інформатора, який містить звинувачення проти колишнього голови Клауса Шваба”.

ВЕФ заявив, що, хоча він сприймає звинувачення проти Шваба “серйозно”, вони “залишаються недоведеними і чекатимуть на результати розслідування, щоб прокоментувати їх докладніше”.

Шваб, який заснував ВЕФ у 1971 році, оголосив про свою відставку з посади голови та члена ради піклувальників у понеділок, не надавши додаткових пояснень свого рішення.

Хоча минулого року Шваб залишив посаду виконавчого голови, він планував залишатися на невиконавчій посаді до 2027 року. Натомість він негайно пішов у відставку після позачергового засідання ради директорів, яке відбулося в неділю.