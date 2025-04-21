Засновник Всесвітнього економічного форуму в Давосі оголосив про відставку

Засновник Всесвітнього економічного форуму в Давосі Клаус Шваб пішов з посади голови ради піклувальників організації.

Про це повідомляється на сайті організації.

Шваб пояснив своє рішення тим, що невдовзі йому виповниться 88 років. Рада прийняла його відставку на засіданні 20 квітня.

Тимчасовим головою призначений Петер Брабек-Летмате, який обіймає посаду заступника голови ради.

Рада директорів також створила пошуковий комітет для вибору майбутнього голови.

Всесвітній економічний форум (ВЕФ) – міжнародна організація, заснована у 1971 році як неприбуткова фундація. ВЕФ залучає політичних, бізнесових, академічних, громадських та інших лідерів суспільства для формування глобальних, регіональних та галузевих порядків денних. Організація є незалежною, неупередженою і не пов'язаною з жодними особливими інтересами, дотримуючись найвищих стандартів управління, моральної та інтелектуальної доброчесності.

Клаус Шваб – німецький економіст, засновник ВЕФ. Від часу заснування в1971 році і до 2025 року він обіймав посаду президента форуму, а потім став головою ради піклувальників ВЕФ.

Упродовж останніх років посилилася критика на адресу Шваба. У 2024 році колишні та чині співробітники форуму звинуватили його та керівництво ВЕФ у дискримінації жінок та темношкірих, а також - у домаганнях. Шваб та ВЕФ звинувачення відкидали.