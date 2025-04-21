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Хусити заявили про 12 загиблих внаслідок нових авіаударів США по столиці Ємену

Ці смерті стали останніми в активізації кампанії ударів Вашингтона по повстанцях, яких підтримує Іран.

Хусити заявили про 12 загиблих внаслідок нових авіаударів США по столиці Ємену
Фото: EPA/UPG

Щонайменше 12 людей загинули, ще 30 отримали поранення унаслідок авіаудару США по столиці Ємену, пише Euronews з посиланням на хуситів.

Ці смерті стали останніми в активізації кампанії ударів Вашингтона по повстанцях, яких підтримує Іран.

Центральне командування збройних сил США відмовилося відповідати на запитання про удар або обговорювати жертви серед цивільного населення під час кампанії.

Хусити заявили про удар про ринку Фарва в районі Шуб у Сані. Цю територію раніше обстрілювали війська США.

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Удари в ніч на понеділок також торкнулися інших районів країни, включно з провінціями Амран, Ходейда, Маріб та Саада. Удари послідували за авіаударами США по порту Рас-Іса минулого тижня, коли загинуло щонайменше 74 людини і 171 отримала поранення. Цей інцидент, мабуть, став найбільш смертоносним з того часу, як президент Дональд Трамп розпочав нову військову кампанію проти повстанців минулого місяця.

  • США заявляють, що націлилися на хуситів через атаки цього угруповання на судноплавство в Червоному морі, найважливішому світовому торговому шляху, та на Ізраїль. 
  • Хусити ‒ останнє воєнізоване угрупування в самопроголошеній Іраном “Осі опору”, яке здатне регулярно атакувати Ізраїль. Нова кампанія розпочалася після того, як повстанці пригрозили знову почати атакувати “ізраїльські” судна через те, що Ізраїль блокує доставку допомоги у Cмугу Гази. 
  • З листопада 2023 року по січень цього року хусити атакували понад 100 торгових суден ракетами та безпілотниками, потопивши два з них та вбивши чотирьох моряків. Це значно скоротило потік торгівлі через коридор Червоного моря, яким зазвичай переміщається товарів на трильйон доларів.
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