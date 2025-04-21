Раніше Ізраїль заборонив в'їзд до країни двом британським членам парламенту від керівної Лейбористської партії.

Уряд Ізраїлю скасував візи для 27 французьких лівих законодавців і місцевих чиновників за два дні до того, як вони мали почати візит до Ізраїлю та палестинських територій, пише France24.

Раніше Ізраїль заборонив в'їзд до країни двом британським членам парламенту від керівної Лейбористської партії.

Це також сталося на тлі дипломатичної напруги після того, як президент Еммануель Макрон заявив, що Франція незабаром визнає палестинську державу. Макрон, зі свого боку, намагався тиснути на прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу щодо ситуації в Газі на тлі війни Ізраїлю та ХАМАСу.

Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю повідомило, що візи для французів скасовано відповідно до закону, який дозволяє владі забороняти в’їзд людям, які можуть діяти проти держави Ізраїль.

17 членів групи, від французької Екологічної та Комуністичної партій, заявили, що стали жертвами “колективного покарання” Ізраїлю, і закликали Макрона втрутитися. Вони повідомили, що їх запросило в п'ятиденну поїздку французьке консульство в Єрусалимі. Законодавці мали намір відвідати Ізраїль і палестинські території в рамках своєї місії зі “зміцнення міжнародного співробітництва та культури миру”.

“Вперше за два дні до нашого вильоту ізраїльська влада анулювала наші в’їзні візи, які були затверджені місяць тому”, – повідомили вони.

“Ми хочемо зрозуміти, що призвело до цього раптового рішення, яке нагадує колективне покарання”, ‒ заявили в групі.

До складу делегації увійшли депутати Національної асамблеї Франсуа Руфен, Алексіс Корб'єр і Жюлі Озенн від партії “Еколог”, депутат від комуністів Сумія Буруаха та сенатор-комуніст Маріанн Маргейт. Інші члени були лівими мерами міст і місцевими законодавцями.

У заяві засуджено заборону як “значний розрив дипломатичних відносин”. “Навмисне перешкоджання поїздкам обраних посадовців і парламентарів не може залишитися без наслідків”, ‒ заявила група, вимагаючи зустрічі з Макроном і вжиття урядом заходів, щоб Ізраїль допустив їх до країни.

Група заявила, що їхні партії десятиліттями закликали до визнання палестинської держави, про що Макрон заявив минулого тижня на міжнародній конференції в червні.

Ізраїльська влада цього місяця затримала британських членів парламенту Юань Янга та Абтісама Мохамеда в аеропорту Тель-Авіва та депортувала їх, посилаючись на ту саму причину. Міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі назвав дії "неприйнятними".

У лютому Ізраїль не впустив двох лівих депутатів Європейського парламенту, франко-палестинку Ріму Хасан та Лінн Бойлан з Ірландії.

Нетаньягу різко відреагував на можливе визнання Францією палестинської держави. Він сказав, що створення палестинської держави поруч із Ізраїлем буде “великою винагородою за тероризм”.