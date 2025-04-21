Wall Street Journal: США передали Україні документ з "ідеями" закінчення війни, пропонують визнати Крим російським

Анонімний співрозмовник газети сказав, що це – лише пропозиції для обговорення, і Україна не зобов'язана погоджуватися.

За даними газети Wall Street Journal, на зустрічі в Парижі 17 квітня США передали представникам України конфіденційний документ з "ідеями", як закінчити війну. Вашингтон очікує відповіді від Києва протягом цього тижня, повідомили джерела газети серед західних посадовців.

Цей же документ передали високопоставленим європейським посадовцям. Газета стверджує, що пропозиція передбачає поступки України, аж до потенційного визнання Штатами анексії Криму та виключення можливості вступу України до НАТО.

Очікується, що Україна повинна надати відповідь на зустрічі з американськими та європейськими посадовцями у Лондоні цього тижня. Якщо між американською, українською і європейською позиціями буде згода, то пропозиції можуть передати Москві.

Журналісти вважають, що нещодавня заява держсекретаря США Марко Рубіо про готовність США облишити переговори на тему закінчення війни в Україні є спробою тиску на Київ і Москву. Вашингтон хоче створити основу для припинення вогню, яке охопить поточні лінії боїв, а потім – і для остаточного врегулювання. Прийняття деяких пропозиції адміністрації Дональда Трампа може виявитися важким для України, оскільки вона відмовилася визнавати територіальні претензії Росії.

Анонімний співрозмовник з Держдепу пояснив, що США передали Україні пропозиції, які вона повинна зважити, а не обов'язково прийняти. Чиновник сказав, що "список потенційних варіантів" був наданий "для обговорення та відгуків".

Речник Ради національної безпеки не відповів на запит про коментар.

На зустрічі в Лондоні США можуть представити Рубіо та два спецпредставники: Стів Віткофф і Кіт Келлог. Потім Віткофф може знову полетіти до Росії, уже вчетверте.

Окрім визнання Штатами Криму територією Росії та заборони на вступ України до НАТО, документ, за словами джерел, містить пропозицію визнання території довкола Запорізької АЕС нейтральною територією, що може перебувати під американським контролем. При цьому Штати не пропонують визнавати чотири частково окуповані Росією українські області як частину Росії, хоча й не вимагають, аби її війська звідти пішли. Також США не пропонують обмежити чисельність армії України і не виключають військову підтримку українців Заходом та розміщення там європейських військ.

Визнання влади Росії – "червона лінія"

Україна ніколи не визнає окуповані землі територією Росії, наголошував президент. Навіть якщо всі союзники будуть на цьому наполягати, офіційно ця земля буде окупованою, а не російською. Володимир Зеленський визнає, що питання територій буде одним із найчутливіших під час переговорів про припинення війни. Але для України червоною лінією є визнання українських тимчасово окупованих територій російськими.

Про те, що США можуть визнати Крим російським, раніше писало і Bloomberg. Але рішення ще не ухвалили остаточно.