Рубіо: Трамп відмовиться від спроб досягти миру між РФ та Україною, якщо протягом декількох днів не буде ознак прогресу

Державний секретар США Марко Рубіо заявив у п’ятницю, що президент США Дональд Трамп відмовиться від спроби посередництва в мирній угоді між Росією та Україною через декілька днів, якщо не буде чітких ознак того, що угода може бути укладена, передає Reuters.

«Ми не збираємося продовжувати ці зусилля тижнями та місяцями поспіль. Тому нам потрібно дуже швидко визначитися зараз. Я говорю про те, чи буде це здійсненно (досягнуто припинення вогню, – ред.) протягом наступних кількох тижнів, чи ні. Якщо це так, ми впоралися. Якщо ні, тоді у нас також є інші пріоритети, на яких ми також повинні зосередитися», – сказав Рубіо в Парижі після зустрічі з європейськими та українськими лідерами.

Рубіо сказав, що Трамп все ще зацікавлений в угоді, але готовий рухатися далі, якщо не буде негайних ознак прогресу.