Уночі та зранку росіяни здійснили 76 обстрілів Сумщини

Уночі та зранку росіяни здійснили 76 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 132 вибухи. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Білопільська громада: відбулося скидання вибухових пристроїв з БпЛА (3 вибухи).

Краснопільська громада: здійснено удари FPV-дронами (10 вибухів), скидання вибухового пристрою з БпЛА (8 вибухів) обстріли з мінометів (2 вибухи), артилерії (5 вибухів), авіаційні удари з використанням КАБів (21 вибух).

Шалигинська громада: завдано удар FPV-дроном (1 вибух), артилерійський обстріл (7 вибухів).

Великописарівська громада: зафіксовано удари FPV-дронами (2 вибухи).

Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (20 вибухів), артилерії (5 вибухів), РСЗВ (8 вибухів), КАБами (7 вибухів).

Миропільська громада: здійснено мінометні обстріли (17 вибухів), авіаційні удари з використанням КАБ (4 вибухи).

Середино-Будська громада: завдано удар FPV-дроном (2 вибухи), скидання вибухового пристрою з БпЛА (2 вибухи). В результаті пошкоджено приватне домоволодіння.

Есманьська громада: зафіксовано удар FPV-дроном (1 вибухів), мінометний обстріл (3 вибухів).

Свеська громада: здійснено удар FPV-дроном (1 вибух).

Сумська громада: ворог завдав удару «Шахедами» по об’єкту цивільної інфраструктури міста Суми. Попередньо одна людина загинула і одна поранена.