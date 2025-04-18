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Уночі та зранку росіяни здійснили 76 обстрілів Сумщини

Обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Свеська та Середино-Будська громади.

Уночі та зранку росіяни здійснили 76 обстрілів Сумщини
Фото: unn.ua

Уночі та зранку росіяни здійснили 76 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 132 вибухи. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Білопільська громада: відбулося скидання вибухових пристроїв з БпЛА (3 вибухи). 

Краснопільська громада: здійснено удари FPV-дронами (10 вибухів), скидання вибухового пристрою з БпЛА (8 вибухів) обстріли з мінометів (2 вибухи), артилерії (5 вибухів), авіаційні удари з використанням КАБів (21 вибух). 

Шалигинська громада: завдано удар FPV-дроном (1 вибух), артилерійський обстріл (7 вибухів). 

Великописарівська громада: зафіксовано удари FPV-дронами (2 вибухи). 

Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (20 вибухів), артилерії (5 вибухів), РСЗВ (8 вибухів), КАБами (7 вибухів). 

Миропільська громада: здійснено мінометні обстріли (17 вибухів), авіаційні удари з використанням КАБ (4 вибухи). 

Середино-Будська громада: завдано удар FPV-дроном (2 вибухи), скидання вибухового пристрою з БпЛА (2 вибухи). В результаті пошкоджено приватне домоволодіння.  

Есманьська громада: зафіксовано удар FPV-дроном (1 вибухів), мінометний обстріл (3 вибухів). 

Свеська громада: здійснено удар FPV-дроном (1 вибух). 

Сумська громада: ворог завдав удару «Шахедами» по об’єкту цивільної інфраструктури міста Суми. Попередньо одна людина загинула і одна поранена.

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