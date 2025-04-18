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На Херсонщині за добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули й 25 отримали поранення

Серед поранених – одна дитина.

На Херсонщині за добу внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули й 25 отримали поранення
Фото: Ксенія Новицька

Протягом минулої доби через російську агресію на Херсонщині 4 людини загинули, ще 25 дістали поранення, повідомляє очільник області Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Білозерка, Велетенське, Високе, Висунці, Гаврилівка, Давидів Брід, Дар'ївка, Дніпровське, Золота Балка, Зеленівка, Зміївка, Іванівка, Інгулець, Інженерне, Кізомис, Козацьке, Комишани, Костирка, Львове, Микільське, Миколаївка, Монастирське, Молодіжне, Надеждівка, Новоберислав, Новоолександрівка, Нововоронцовка, Одрадокам'янка, Осокорівка, Понятівка, Ромашкове, Саблуківка, Садове, Станіслав, Стійке, Софіївка, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк, Чорнобаївка, Шляхове та місто Херсон.

Ворог бив по критичній та соціальній  інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 9  багатоповерхівок та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили автівку швидкої допомоги та приватні автомобілі.

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