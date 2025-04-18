​Сили ППО збили 23 російських "шахеди" і три "Іскандери"

Загалом Росія запустила по Україні 6 ракет різних типів та 37 ударних безпілотників.

У ніч на 18 квітня російські окупанти здійснили удар по Україні ракетами наземного базування та ударними безпілотниками.

Про це повідомляє командування Повітряних сил.

За попередніми даними, радіотехнічними військами було виявлено та здійснено супровід 43 засобів повітряного нападу противника - 6 ракет різних типів та 37 ударних БпЛА (безпілотників-імітаторів інших типів), зокрема:

1 балістичної ракети “Іскандер-М” (район пуску – Крим);

5 крилатих ракет “Іскандер-К” (райони пусків – ТОТ Запорізької обл., Крим);

37 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів (райони пусків –Міллєрово, Курськ — РФ).

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 26 повітряних цілей:

3 крилатих ракет “Іскандер-К”;

23 ударних БпЛА типу Shahed.

10 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали: Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Миколаївщина, Київщина.