​Сили ППО збили 23 російських "шахеди" і три "Іскандери"

У ніч на 18 квітня російські окупанти здійснили удар по Україні ракетами наземного базування та ударними безпілотниками.
Про це повідомляє командування Повітряних сил.
За попередніми даними, радіотехнічними військами було виявлено та здійснено супровід 43 засобів повітряного нападу противника - 6 ракет різних типів та 37 ударних БпЛА (безпілотників-імітаторів інших типів), зокрема:
- 1 балістичної ракети “Іскандер-М” (район пуску – Крим);
- 5 крилатих ракет “Іскандер-К” (райони пусків – ТОТ Запорізької обл., Крим);
- 37 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів (райони пусків –Міллєрово, Курськ — РФ).
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09.30 підтверджено збиття 26 повітряних цілей:
- 3 крилатих ракет “Іскандер-К”;
- 23 ударних БпЛА типу Shahed.
10 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.
Внаслідок ворожої атаки постраждали: Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Миколаївщина, Київщина.
- Уранці 18 квітня російські війська також завдали ракетного удару по Харкову - сталося влучання в багатоквартирні житлові будинки в Основ’янському районі. Внаслідок удару одна людина загинула і більше 60 постраждали. На цю хвилину до міських лікарень госпіталізовано 13 людей, з них двоє дітей.
- Росіяни завдали комбінованого удару і по Дніпропетровській області. У самому Дніпрі внаслідок ракетного удару було пошкоджено фітнес-центр, готель та офіс.
- У Сумах росіяни атакували "шахедом" хлібзавод і влучили в цех, де випікають паски. Загинула людина.