За добу Сили оборони ліквідували 1530 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1530 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 938970 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 938970 (+1530) осіб
- танків ‒ 10662 (+8)
- бойових броньованих машин ‒ 22257 (+40)
- артилерійських систем – 26530 (+88)
- РСЗВ – 1367 (+1)
- засоби ППО ‒ 1136 (+1)
- літаків – 370 (+0)
- гелікоптерів – 335 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33065 (+140)
- крилаті ракети ‒ 3145 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 44954 (+312)
- спеціальна техніка ‒ 3858 (+51).
Дані уточнюються.