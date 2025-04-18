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За добу Сили оборони ліквідували 1530 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 938970 військових.

За добу Сили оборони ліквідували 1530 російських окупантів
Уражений російський танк
Фото: Генштаб

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1530 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 938970 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 938970 (+1530) осіб
  • танків ‒ 10662 (+8)
  • бойових броньованих машин ‒ 22257 (+40)
  • артилерійських систем – 26530 (+88)
  • РСЗВ – 1367 (+1)
  • засоби ППО ‒ 1136 (+1)
  • літаків – 370 (+0)
  • гелікоптерів – 335 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33065 (+140) 
  • крилаті ракети ‒ 3145 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 44954 (+312)
  • спеціальна техніка ‒ 3858 (+51).

Дані уточнюються. 

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