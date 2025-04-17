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Головне за четвер, 17 квітня: авіаудар по Куп’янську, понад 110 боєзіткнень, перемовини в Парижі

Бойові дії на Донеччині, 114 бойових зіткнень, ворожі обстріли, напад на продюсера Суспільного Макарова. Яким запам’ятається 1149-й день повномасштабної війни.

Головне за четвер, 17 квітня: авіаудар по Куп’янську, понад 110 боєзіткнень, перемовини в Парижі
Еммануель Макрон і делегації США та України в Парижі, 17 квітня 2025 року
Фото: Х/ Emmanuel Macron

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 17 квітня відбулося 114 бойових зіткнень.

Майже половина з них - на Покровському напрямку.

Активні бойові дії точилися також на Лиманському та Курському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 17 квітня – в новині.

Російські війська скинули авіабомбу на житлову багатоповерхівку у Куп'янську Харківської області. Унаслідок удару постраждала жінка, інформує Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 17 квітня близько 16:35 збройні сили РФ завдали авіаційного удару по м. Купʼянськ. Влучання — по девʼятиповерховому житловому будинку. Від вибуху також пошкоджено щонайменше ще 10 сусідніх багатоквартирних будинків у цьому житловому кварталі.

Встановлено, що для атаки ворог використав ОДАБ-1500 – об’ємно-детонуючу авіаційну бомбу.

Українська делегація у Парижі провела зустрічі з представниками країн-учасниць коаліції охочих: Франції, Німеччини і Великої Британії. 

Міністр оборони Рустем Умєров, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та голова Офісу президента Андрій Єрмак зустрілися з дипломатичним радником французького президента Еммануелем Бонном, радником з питань національної безпеки прем'єр-міністра Великої Британії Джонатаном Пауеллем та радником з питань національної безпеки канцлера ФРН Єнсом Пльотнером. 

Переговори проходили в Єлисейському палаці, повідомив Андрій Єрмак. Головною темою було припинення вогню та гарантії безпеки.

Більше інформації - в новині.

Спецпредставник президента США в Україні генерал Кіт Келлог назвав зустрічі в Єлисейському палаці, де обговорювали припинення війни в Україні, «дуже продуктивними».

Про це Келлог написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

Подробиці - в новині. 

У середу, 16 квітня, пізно ввечері, невідомий напав на Юрія Макарова, виконавчого продюсера Суспільного Мовлення і відомого журналіста, і завдав йому ножового поранення. 

Як зазначає Суспільне Мовлення, Юрія Макарова у тяжкому стані госпіталізували до лікарні. Станом на зараз загрози його життю немає. 

Відкрито кримінальне провадження за статтею тяжкі тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 121). Поліція проводить слідчі дії. Суспільне Мовлення закликало міністра внутрішніх справ України взяти розслідування під особистий контроль.

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