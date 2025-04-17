Правоохоронці повідомили представниці “ДНР” про підозру у державній зраді і воєнних злочинах

Жінці заочно повідомили про підозру, їй загрожує довічне ув’язнення та конфіскація майна.

Слідчі поліції Херсонської області повідомили представниці “ДНР” про підозру у державній зраді і воєнних злочинах.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Зазначається, що під час тимчасової окупації правобережжя Херсонської області жінка забезпечувала реалізацію заходів РФ щодо придушення будь-яких проявів незгоди з визнанням політики окупаційної влади.

Зокрема, вона допитувала та погрожувала вбивством новонародженої дитини.

Правоохоронці ідентифікували зловмисницю та кваліфікували її дії за ч. 2 ст. 111 “Державна зрада” та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 “Воєнні злочини” Кримінального кодексу України.

Жінці заочно повідомили про підозру, їй загрожує довічне ув’язнення та конфіскація майна.