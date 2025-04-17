​Росіяни сьогодні спробували наступати на Покровському напрямку, вчора - на Запорізькому, - Зеленський

Сьогодні російські окупанти зробили спробу наступу на Покровському напрямку. Сили оборони знищили наступальну групу, і ліквідували багато техніки і 200 військових особового складу ворога.
Про це заявив на брифінгу президент Володимир Зеленський, повідомляє Укрінформ.
"У мене була сьогодні важлива доповідь головкома Сирського. Я хотів би подякувати і привітати Збройні сили України, наші Сили безпеки оборони. Сьогодні стався наступ Російської Федерації в напрямку Покровська, на сході нашої держави. В більшості своїй 14-та бригада прийняла на себе цей прийняла удар. Також - 117-та бригада Національної гвардії. Готуючись до цього наступу, Україна знищила повністю всю цю групу людей. Це було 115 одиниць техніки, 200 убитих і 30 поранених. Дякуємо за службу Збройним силам", - сказав він.
Президент зазначив, що вчора ввечері росіяни здійснили наступ на Запорізькому напрямку. У результаті на Запоріжжі ворог втратив убитими 80 людей, пораненими - 117 осіб. Також Сили оборони знищили 40 одиниць ворожої техніки.
"Це те, про що ми говорили нашим партнерам: Росія буде робити кілька хвиль наступів на Сумському, на Харківському, на Запорізькому напрямку і, можливо, на сході, тому що вони довго там не наступали", - додав Зеленський.
- За даними Генштабу, станом на 16:30 на Покровському напрямку з початку доби росіяни здійснили 48 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск та відбили 45 атак, три боєзіткнення ще тривають. Авіація російських терористів також завдала ударів керованими авіаційними бомбами по Малинівці.
- Також повідомлялося, що бійці підрозділу “Червоної Калини” НГУ зупинили масштабний механізований штурм росіян на Покровському напрямку. Українські військові ліквідували 240 російських солдатів та ворожу техніку.