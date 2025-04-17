​Росіяни сьогодні спробували наступати на Покровському напрямку, вчора - на Запорізькому, - Зеленський

Президент повідомив партнерів, що Росія буде робити кілька хвиль наступів - на Сумському, на Харківському, на Запорізькому напрямку і, можливо, на сході, "тому що вони довго там не наступали".

Сьогодні російські окупанти зробили спробу наступу на Покровському напрямку. Сили оборони знищили наступальну групу, і ліквідували багато техніки і 200 військових особового складу ворога.

Про це заявив на брифінгу президент Володимир Зеленський, повідомляє Укрінформ.

"У мене була сьогодні важлива доповідь головкома Сирського. Я хотів би подякувати і привітати Збройні сили України, наші Сили безпеки оборони. Сьогодні стався наступ Російської Федерації в напрямку Покровська, на сході нашої держави. В більшості своїй 14-та бригада прийняла на себе цей прийняла удар. Також - 117-та бригада Національної гвардії. Готуючись до цього наступу, Україна знищила повністю всю цю групу людей. Це було 115 одиниць техніки, 200 убитих і 30 поранених. Дякуємо за службу Збройним силам", - сказав він.

Президент зазначив, що вчора ввечері росіяни здійснили наступ на Запорізькому напрямку. У результаті на Запоріжжі ворог втратив убитими 80 людей, пораненими - 117 осіб. Також Сили оборони знищили 40 одиниць ворожої техніки.

"Це те, про що ми говорили нашим партнерам: Росія буде робити кілька хвиль наступів на Сумському, на Харківському, на Запорізькому напрямку і, можливо, на сході, тому що вони довго там не наступали", - додав Зеленський.