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Міністр Клименко заявив, що тримає на особистому контролі справу про напад на журналіста Юрія Макарова

Потерпілий надав перші покази поліцейським.

Міністр Клименко заявив, що тримає на особистому контролі справу про напад на журналіста Юрія Макарова
глава МВС Ігор Клименко
Фото: пресслужба МВС

У Києві тривають слідчі дії у справі про напад на журналіста, виконавчого продюсера Суспільного мовлення Юрія Макарова. 

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, вже призначили низку експертиз, встановлюють особа нападника та можливі мотиви злочину. Потерпілий надав перші покази поліцейським.

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«Особисто контролюю процес розкриття та розслідування цього зухвалого злочину», — заявив Клименко.

Правоохоронці просять громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо нападу, звертатися до поліції Києва.

  • Напад на Макарова стався пізно ввечері 16 квітня. Невідомий завдав удар ножем. Журналіста госпіталізували у важкому стані.
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