Російський суд засудив до 12 років позбавлення волі українського полоненого Владислава Гуріна

Ворог судив його за "терористичною" справою.

У Росії українського військовополоненого засудили до 12 років позбавлення волі. Рішення ухвалив Південний окружний військовий суд у Ростові. Ворог звинуватив українця в участі у діяльності терористичної організації, передає "Кавказ Реалії".

Владислав Гурін, за даними правозахисної організації, служив у 5 окремій штурмовій бригаді, до складу якої увійшов батальйон "Айдар", який Росія вважає "терористичною організацією". У полон він потрапив у серпні 2024.

Міжнародне право забороняє переслідування людей за несення служби в військовому формуванні. Але Росія часто судить військовополонених.

Окрім Гуріна, цей же суд розглядає справи ще п'ятьох полонених, звинувачених Росією в тероризмі. Троє з них – з "Айдару", двоє – з "Азову".