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Російський суд засудив до 12 років позбавлення волі українського полоненого Владислава Гуріна

Ворог судив його за "терористичною" справою.  

Російський суд засудив до 12 років позбавлення волі українського полоненого Владислава Гуріна
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

У Росії українського військовополоненого засудили до 12 років позбавлення волі. Рішення ухвалив Південний окружний військовий суд у Ростові. Ворог звинуватив українця в участі у діяльності терористичної організації, передає "Кавказ Реалії"

Владислав Гурін, за даними правозахисної організації, служив у 5 окремій штурмовій бригаді, до складу якої увійшов батальйон "Айдар", який Росія вважає "терористичною організацією". У полон він потрапив у серпні 2024.

Міжнародне право забороняє переслідування людей за несення служби в військовому формуванні. Але Росія часто судить військовополонених. 

Окрім Гуріна, цей же суд розглядає справи ще п'ятьох полонених, звинувачених Росією в тероризмі. Троє з них – з "Айдару", двоє – з "Азову". 

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