Сирський: За останні тижні ЗСУ звільнили близько 16 км² території в районі Удачного, Котлиного, Шевченкового на Донеччині

На Покровському напрямку, наші воїни щодня зупиняють близько 30 штурмових дій противника.

Збройні Сили України продовжують оборонну операцію і проводять контрнаступальні дії на Донецькому напрямку. За останній тижні українським воїнам вдалося звільнили близько 16 км² території Донеччини.

Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський за підсумками поїздки в операційну зону військ ОТУ “Донецьк”.

Як заявляє Сирський, за останні тижні звільнили близько 16 квадратних кілометрів території в районі населених пунктів Удачне, Котлине, Шевченко Донецької області.

"Протягом трьох діб побував фактично у всіх бригадах цього найпотужнішого угруповання Сил оборони України, яке несе на собі основний тягар протистояння весняному наступу ворога та знищує його найкращі сили і засоби. Зокрема, на Покровському напрямку, наші воїни щодня зупиняють близько 30 штурмових дій противника, завдають російським окупантам значних втрат", – ідеться у повідомленні.

Також Головком заслухав доповіді командувача оперативного-тактичного угруповання бригадного генерала Олександра Тарнавського, попрацював з командирами бригад на їх командних пунктах, на місцях вирішив проблемні питання щодо організації бойових дій, забезпечення боєприпасами та матеріально-технічними засобами.

"Наш головний капітал й найвища цінність – це наші люди. Звернув увагу на ретельну підготовку та забезпечення бойових дій кожного бойового підрозділу, кожної штурмової групи. Це повинно бути постійним обʼєктом контролю командира бригади та безпосередня відповідальність командира батальйону. Віддав необхідні розпорядження щодо вирішення проблемних питань та задоволення наявних потреб", – наголошує Сирський.

Генерал також додає, ворог не змінив свої плани – відтіснити підрозділи Збройних Сил України за межі Донеччини і Луганщини та вийти на адміністративні кордони цих областей.