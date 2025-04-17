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Російські війська обстріляли два райони Донеччини: двоє людей загинули, ще четверо зазнали поранень

Пошкоджень зазнали житлові будинки, автомобілі, гаражі.

Російські війська обстріляли два райони Донеччини: двоє людей загинули, ще четверо зазнали поранень
обстріли Донецької області
Фото: прокуратура Донецької області

Російські окупанти здійснили обстріли Покровського і Костянтинівського районів Донецької області. Унаслідок ворожих атак загинули двоє цивільних, четверо людей зазнали поранень. 

Про це інформує прокуратура Донецької області.

У четвер, 17 квітня російські військові обстріляли Костянтинівку з використанням РЗСВ "Смерч". Унаслідок обстрілу поблизу будинку несумісні з життям тілесні ушкодження отримав 53-річний житель. 

Також постраждали дві жінки 51 та 72 років – у них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, перелом, порізи.

Крім того, ворог скинув, ймовірно, "ФАБ-250" з УМПК на село Русин Яр Іллінівської громади. У приватному будинку загинув 60-річний місцевий житель. 

Ще 2 цивільних отримали мінно-вибухові травми і осколкові поранення у селищі Новоекономічне Покровського району. Жінку віком 31 рік та 71-річного чоловіка госпіталізували. Тип озброєння встановлюється. 

Пошкоджено житлові будинки, автомобілі, гаражі.

"За процесуального керівництва Костянтинівської та Покровської окружних прокуратур розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні відомства.

  • За 16 квітня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Покровську. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення
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