Росіяни вбили в Центральному районі Херсона чоловіка (доповнено)

Ворог знову вранці бив по обласному центру різними типами зброї.

Унаслідок сьогоднішніх російських авіаударів у Херсоні убито чоловіка. Він загинув у Центральному районі.

Про це повідомив голова ОВА Прокудін у Telegram. Сьогодні ворог знову від самого ранку атакував Херсон різними типами озброєння: дронами, авіацією та артилерією.

Ще четверо людей поранені. Прокудін пояснив, що другий день поспіль росіяни застосовують спершу КАБи, а потім – артилерію та безпілотники.

Серед поранених є 16-річний хлопець, в якого нині День народження. Росіяни борються за його життя.

Учора вранці російська армія протягом декількох годин крила Херсон з різних типів озброєння. Загинула людина. Загалом в області 15 людей отримали поранення.