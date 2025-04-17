Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
Пакет допомоги від Німеччини: ППО і артилерійські боєприпаси
Пакет допомоги від Німеччини: ППО і артилерійські боєприпаси
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Венс назвав "абсурдним" твердження Зеленського про те, що адміністрація Трампа "на боці росіян"
Венс назвав "абсурдним" твердження Зеленського про те, що адміністрація Трампа "на боці росіян"
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну
НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
За закриття відділення — у сміттєвий бак: чим загрожує лікарням вплив вулиці
За закриття відділення — у сміттєвий бак: чим загрожує лікарням вплив вулиці
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вбили в Центральному районі Херсона чоловіка (доповнено)

Ворог знову вранці бив по обласному центру різними типами зброї.

Росіяни вбили в Центральному районі Херсона чоловіка (доповнено)
Фото: EPA/UPG

Унаслідок сьогоднішніх російських авіаударів у Херсоні убито чоловіка. Він загинув у Центральному районі.

Про це повідомив голова ОВА Прокудін у Telegram. Сьогодні ворог знову від самого ранку атакував Херсон різними типами озброєння: дронами, авіацією та артилерією. 

Ще четверо людей поранені. Прокудін пояснив, що другий день поспіль росіяни застосовують спершу КАБи, а потім – артилерію та безпілотники. 

Серед поранених є 16-річний хлопець, в якого нині День народження. Росіяни борються за його життя.

Учора вранці російська армія протягом декількох годин крила Херсон з різних типів озброєння. Загинула людина. Загалом в області 15 людей отримали поранення. 

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies