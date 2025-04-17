Укрзалізниця призначила на травень додатковий поїзд на маршруті Київ – Трускавець

Квитки вже у продажу.

Укрзалізниця призначила вже традиційний додатковий поїзд №159/160 Київ – Трускавець – Київ на пікові дні весни.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Дати курсування з Києва:

25, 26, 27 квітня 2025 року

2, 3, 4 травня 2025 року

Відправлення – о 10:16. Прибуття до Трускавця – о 19:37

Дати курсування з Трускавця:

25, 26, 27 квітня 2025 року

2, 3, 4 травня 2025 року

Відправлення – о 09:03. Прибуття до Києва – о 19:11.

Зупинки – у Львові та Дрогобичі.

Квитки вже у продажу: у застосунку, на сайті та в залізничних касах.