Укрзалізниця призначила на травень додатковий поїзд на маршруті Київ – Трускавець

Укрзалізниця призначила вже традиційний додатковий поїзд №159/160 Київ – Трускавець – Київ на пікові дні весни.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Дати курсування з Києва:
- 25, 26, 27 квітня 2025 року
- 2, 3, 4 травня 2025 року
Відправлення – о 10:16. Прибуття до Трускавця – о 19:37
Дати курсування з Трускавця:
- 25, 26, 27 квітня 2025 року
- 2, 3, 4 травня 2025 року
Відправлення – о 09:03. Прибуття до Києва – о 19:11.
Зупинки – у Львові та Дрогобичі.
Квитки вже у продажу: у застосунку, на сайті та в залізничних касах.