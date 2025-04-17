Від поборника справедливості до порушника закону?

Також Андрій Смирнов "відзначився" погрозами на адресу Романа Ратушного – на той час лідера Ініціативної групи "Захистимо Протасів яр" .

Кар’єру Андрія Смирнова можна назвати карколомною в багатьох сенсах слова: свого часу він був позаштатним радником голови Держінвестпроєкту Каськіва, команду якого звинувачували в крадіжці близько двох мільярдів гривень, потім підтримував Євромайдан і працював на лідера «Правого сектору» Дмитра Яроша, ще пізніше став захисником впливових ексрегіоналів, зокрема Олени Лукаш й Олександра Єфремова, а також поціновувачем живопису заступниці головреда проросійського інтернет-ЗМІ Страна.ua Світлани Крюкової.

Як повідомило Національне антикорупційне бюро, незаконно набуту у 2019–2021 роках готівку підозрюваний легалізував шляхом зведення приватних будинків площею понад 300 кв. м у рекреаційній зоні Одещини. Готове майно спочатку оформили на товариство, а після повідомлення Смирнову першої підозри (у травні 2024 року) переоформили на довірену особу. Підозру отримав також власник будівельної компанії, з яким у Смирнова були спільні оборудки. Слідство триває, встановлюють особи інших причетних.

Колишній заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов отримав від НАБУ нові підозри — йому інкримінують легалізацію незаконно набутих коштів й одержання хабаря в особливо великому розмірі.

Фото: Anna Fil/DW

Нагадаємо, перша підозра Смирнову стосувалася купівлі майна за цінами, що могли бути заниженими. На підозріле майно політика та його родини звернув увагу журналіст Михайло Ткач. НАБУ запідозрило Андрія Смирнова в незаконному збагаченні на 15,7 млн грн.

У період з 2020-го по 2022 рік посадовець, за версією слідства, набув активи вартістю 17,1 млн грн, тоді як його заощадження та офіційний дохід за цей період складав 1,3 млн. Він купив дві машини (Mercedes-Benz, Volkswagen), два мотоцикли (Honda, BMW), три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті. Майно Смирнов оформив на друга й брата, залишивши за собою право на користування.

Ще раніше, в березні 2023-го, САП відкрила стосовно Андрія Смирнова кримінальне провадження за заявою громадської організації "Антикорупційна правозахисна рада" – йшлося про те ж таке записане на брата майно, яке, за твердженням організації, придбав особисто Смирнов.

Центр протидії корупції відзначив, що про підозру Смирнову повідомили вже після звільнення його з Офісу Президента. Схожі історії у НАБУ були із колишнім головою Нацбанку Кирилом Шевченком та ексголовою Держспецзв’язку Юрієм Щиголем.

29 травня за Смирнова внесли заставу у розмірі 10 млн гривень.

І ось – нова підозра.

More law, less justice

Андрій Смирнов закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія" за спеціальністю "Правознавство". Працював юристом як у приватному секторі, так і на державній службі, обіймаючи посади керівника юридичного департаменту Держкомітету з питань державного матеріального резерву, заступника Директора департаменту господарського забезпечення СБ України, начальника управління земельних ресурсів Запоріжжя.

У 2015 році обирався депутатом Дніпропетровської обласної ради.

10 вересня 2019 року президентським указом Андрій Смирнов призначений заступником керівника Офісу Президента України. У той момент ОПУ очолював Андрій Богдан, з яким Смирнов познайомився, захищаючи одного з фігурантів так званої "справи Корбана".

Фото: babel.ua Андрій Смирнов та Андрій Богдан під час поїздки в Чорнобиль, 2016 рік.

Видання "Бабель" тоді розповіло своїм читачам, що в 2012 році, паралельно з приватною практикою, Смирнов став позаштатним радником голови Держагентства з інвестицій та національних проєктів (Держінвестпроєкту) Владислава Каськіва. Держінвестпроєкту на масштабні ініціативи з держбюджету виділили понад 500 мільйонів гривень. Але проєкти так і не реалізували, а гроші зникли. Діяльність агентства розслідували НАБУ і САП. Потім справу передали в суд. За деякими оцінками, команда Каськіва розікрала близько двох мільярдів гривень. За словами самого Смирнова, коли він зрозумів, що насправді відбувається в агентстві, – пішов. Проте на те, щоб зрозуміти, йому знадобилося більше року.

У 2014 році Андрій Смирнов активно підтримував Євромайдан і працював на лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша. Однак у 2015 році його коло спілкування круто змінилося – Смирнов почав захищати в судах впливових ексрегіоналів, у тому числі колишнього міністра юстиції Олену Лукаш і колишнього главу фракції Партії регіонів Олександра Єфремова – єдиного з верхівки регіоналів, хто після втечі Януковича опинився за ґратами за звинуваченням у держзраді, сприянні утворенню терористичної організації і захопленні адміністративних будівель (хоча він вийшов на волю, а потім взагалі втік за кордон).

Через це Андрій Смирнов втратив давніх друзів та однодумців з Майдану, натомість набувши іншу клієнтуру – ексчиновника "Нафтогаз" "Олександра Кацубу, який звинувачувався в розтраті державних коштів, ексголову ЦВК Михайла Охендовського (звинувачувався в отриманні хабара у справі "чорної бухгалтерії" Партії регіонів), головреда видання "Страна.ua" Ігоря Гужву, який звинувачувався у вимаганні, вийшов під заставу в 544 тисячі гривень та отримав політичний притулок в Австрії.

У 2018 році Смирнов за 666 доларів придбав картину заступниці Гужви Світлани Крюкової із зображенням Антона Геращенка.

Фото: babel.ua У 2018-му Смирнов за 666 доларів купив картину Світлани Крюкової із зображенням Антона Геращенка.

Разом із колегою Смирнов створив адвокатське обʼєднання Smyrnov Law Office. За слоган компанія узяла цитату Цицерона More law, less justice, яка перекладається як "Більше законів – менше справедливості".

Справа Протасового Яру

У 2019-му році Андрій Смирнов відзначився "завдяки" погрозам на адресу Романа Ратушного – на той час лідером Ініціативної групи "Захистимо Протасів яр" (громадський діяч, журналіст, військовий-доброволець Роман Ратушний загинув на фронті в червні 2022 року). Створена громадою Протасового Яру ініціативна група боролася проти будівництва на схилах трьох сорокаповерхівок, які мала намір звести дніпровська компанія-забудовник ТОВ "Дайтона Груп".

Бенефіціарами компанії-забудовника були дніпровські бізнесмени Геннадій Корбан та Олег Левін. 14 серпня 2019 року, після засідання Шостого апеляційного адмінсуду Києва, який заборонив будівельні роботи у Протасовому яру для ТОВ "Дайтона Груп", представник Левіна та Корбана Андрій Смирнов зустрівся з представником громади Протасового яру Романом Ратушним. На зустрічі Смирнов почав чи то погрожувати Ратушному з метою примусити його до "компромісу", чи то "добросовісно попереджати" Романа про відомі йому як адвокату методи вирішення питань своїми клієнтами. Унаслідок подібних "попереджень" Роман Ратушний змушений був певний час переховуватися.

10 вересня президент Зеленський, який в травні в присутності Андрія Богдана (ексадвоката Корбана) обіцяв втрутитися в ситуацію з незаконним будівництвом у Протасовому Яру, призначив Андрія Смирнова заступником голови свого Офісу.

Фото: president.gov.ua Володимир Зеленський під час робочої зустрічі щодо створення спеціального міжнародного механізму юстиції. Андрій Смирнов - ліворуч .

Коментуючи оприлюднений аудіозапис розмови із Романом Ратушним, Андрій Смирнов у відповіді на запит Радіо Свобода визнав, що голос на аудіозапису, опублікованому в інтернеті, схожий на його голос.

За словами Смирнова, у розмові він брав участь як адвокат і мав на меті знайти можливість мирного врегулювання конфлікту, що виник між активістами та забудовником. "Жодного відношення до конфлікту я не маю, судовий або інший юридичний супровід у вказаній ситуації ні я, ні мої колеги-адвокати, з якими я працював до призначення на посаду, не мають, а публічне затягування мене в конфліктну ситуацію, стороною якої я не є і не був, є нечистоплотною спробою окремої особи привернути увагу до себе та конфлікту з забудовником", – заявив Смирнов.

В Офісі Президента Андрій Смирнов, який протримався на Банковій значно довше, ніж Андрій Богдан, займався питаннями реалізації судової реформи.

Схоже, нині адвокат знадобиться самому Смирнову. Як він коментуватиме висунуті йому нові звинувачення – незабаром дізнаємося.