Ексзаступник Єрмака Андрій Смирнов отримав нові підозри від НАБУ

НАБУ і САП викрили колишнього заступника керівника Офісу Президента України Андрія Смирнова на легалізації незаконно набутих коштів та одержанні хабаря в особливо великому розмірі.

Як повідомило Національне антикорупційне бюро, підозрюваний у 2019-2021 роках незаконно набув готівку, яку вирішив легалізувати шляхом будівництва приватних будинків площею понад 300 кв. м. у рекреаційній зоні Одещини.

«Для маскування таких дій звернувся до бенефіціара товариства, яке володіло землею на березі моря, та передав для зведення об’єктів майже 6,5 млн грн. Готове майно, яким фактично користувався топпосадовець, спочатку оформили на товариство, а після повідомлення йому про підозру у травні 2024 року переоформили на довірену особу», - розповіло НАБУ.

Крім того, детективи бюро встановили, що до топпосадовця звернувся власник будівельної компанії з пропозицією надати хабар у вигляді робіт та послуг на суму $100 тисяч. для зведення одного зі згаданих будинків на узбережжі.

За це бізнесмен просив посприяти ухваленню Антимонопольним комітетом рішення про скасування результатів тендеру, в якому переміг конкурент, а у новому тендері – забезпечити перемогу його компанії. Слідство каже, що Смирнов пристав на пропозицію, використав службове становище та виконав взяті на себе зобов’язання. АМКУ ж згодом ухвалив «потрібне» рішення.

Підозри отримали:

Андрій Смирнов – ч. 1 ст. 368-5, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 368 КК України;

власник будівельної компанії – ч. 1 ст. 369 КК України.

Слідство триває, встановлюють особи інших причетних до оборудок людей.

Справа Смирнова