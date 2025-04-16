У тимчасово окупованому Мелітополі партизани "АТЕШ" здійснили диверсію на залізниці

Через залізницю у Мелітополі росіяни перекидають боєприпаси і військову техніку на Роботинський та Кам'янський напрямки.

Партизани руху "АТЕШ" поршкодили залізничну логістику російських окупантів у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

Партизани успішно здійснили диверсію у тимчасово окупованому Мелітополі — знищили релейну шафу. Це завдало серйозного удару по системі управління залізничних сполучень і порушив логістику ворога, що позначається на його боєздатності.

Партизани наголошують, що Мелітополь є ключовим транспортним вузлом, через який загарбники перекидають боєприпаси, пальне і військову техніку для ведення бойових дій на Роботинському та Кам'янському напрямках.

"Зараз, коли активні бої тривають, будь-яка затримка постачання критично послаблює окупантів і спричиняє логістичний хаос", — ідеться у повідомленні.