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У тимчасово окупованому Мелітополі партизани "АТЕШ" здійснили диверсію на залізниці

Через залізницю у Мелітополі росіяни перекидають боєприпаси і військову техніку на Роботинський та Кам'янський напрямки.

У тимчасово окупованому Мелітополі партизани "АТЕШ" здійснили диверсію на залізниці
Фото: АТЕШ

Партизани руху "АТЕШ" поршкодили залізничну логістику російських окупантів у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

Партизани успішно здійснили диверсію у тимчасово окупованому Мелітополі — знищили релейну шафу. Це завдало серйозного удару по системі управління залізничних сполучень і порушив логістику ворога, що позначається на його боєздатності.

Партизани наголошують, що Мелітополь є ключовим транспортним вузлом, через який загарбники перекидають боєприпаси, пальне і військову техніку для ведення бойових дій на Роботинському та Кам'янському напрямках.

"Зараз, коли активні бої тривають, будь-яка затримка постачання критично послаблює окупантів і спричиняє логістичний хаос", — ідеться у повідомленні.

  • Упродовж березня 2025 року на території Росії почастішали випадки пожеж на залізниці, яка забезпечує окупантам воєнні логістичні потреби.
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