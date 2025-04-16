Спецпризначенці знищили вісьмох російських військови, ще двох змусили здатися в полон.

Військові Сил спеціальних операцій ЗСУ провели зачистку ворожих позицій на Покровському напрямку. У результаті успішної роботи українські військові взяли у полон 2 росіян, ще вісьмох — ліквідували.

Про це розповідають у командуванні Сил спецоперацій ЗСУ.

Група операторів 144-й Центр Сил спеціальних операцій знищила вісьмох російських військових та ще двох змусила здатися в полон на Покровскьому напрямку Донеччини.

Воїни ССО розпочали наліт з підриву бліндажа з ворогами, далі українські військові захопили інше укриття.

"Злагоджена робота групи спеціального призначення не залишила шансів військам противника, доводячи перевагу якості над кількістю. Втекти в лісосмугу зміг спробувати лише один військовий противника, але його швидко знищили скидом з дрона", — кажуть у командуванні.