Військові Сил спеціальних операцій ЗСУ провели зачистку ворожих позицій на Покровському напрямку. У результаті успішної роботи українські військові взяли у полон 2 росіян, ще вісьмох — ліквідували.
Про це розповідають у командуванні Сил спецоперацій ЗСУ.
Група операторів 144-й Центр Сил спеціальних операцій знищила вісьмох російських військових та ще двох змусила здатися в полон на Покровскьому напрямку Донеччини.
Воїни ССО розпочали наліт з підриву бліндажа з ворогами, далі українські військові захопили інше укриття.
"Злагоджена робота групи спеціального призначення не залишила шансів військам противника, доводячи перевагу якості над кількістю. Втекти в лісосмугу зміг спробувати лише один військовий противника, але його швидко знищили скидом з дрона", — кажуть у командуванні.
- Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Минулої доби Сили оборони відбили 32 штурми агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Зелене Поле, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Водяне Друге, Богданівка, Андріївка та в напрямку Старої Миколаївки.