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У Києві затримали фальшивомонетників, які підробляли долари, євро та гривні

За 10 000 фальшивих "доларів" ділки просили 3500 справжніх.

У Києві затримали фальшивомонетників, які підробляли долари, євро та гривні
Затримання фальшивомонетників
Фото: Нацполіція

У Києві затримали фальшивомонетників, які збували підроблені долари, євро та гривні.

Як повідомили у Нацполіції, "валюту" збували приблизно за 30-70% від загальної суми реальних грошей. До прикладу, 10 000 "липових" доларів пропонували за 3 500 справжніх. 

Одного з фігурантів оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та детективи БЕБ в Київській області затримали у Києві під час чергової партії збуту фальшивки. За 30 000 "доларів"» він отримав понад 480 000 гривень. Цього ж дня затримали і його спільника.

Правоохоронці встановили, що збували фальшивку високої якості мешканці Київської та Вінницької областей. Клієнтуру шукали за допомогою так званого "черезтинного радіо". В "асортименті" ділків були 500 гривень зразка 2011 року за 70% від реальної суми, долари США та Євро за 60%. У ході оперативних заходів задокументовано кілька фактів злочинної діяльності.

Вилучені докази під час обшуків
Фото: Нацполіція
Вилучені докази під час обшуків

Двом учасникам угруповання повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 199 (зберігання, придбання, перевезення, а також збуті незаконно виготовленої іноземної валюти, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України.

Крім того, під час обшуків правоохоронці вилучили підроблені кошти майже на 2,3 млн в гривневому еквіваленті, кліше, близько двох десятків мобільних телефонів, чорнові записи, авто тощо.

За скоєне підозрюваним може загрожувати до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • Улітку минулого року прикордонники на Львівщині вилучили понад 50 тисяч фальшивих доларів.
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