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СБУ проводить обшук у канцелярії Київської Митрополії УПЦ МП

За інформацією джерел, будуть нові підозри. 

Служба безпеки сьогодні завітала до канцелярії Київської Митрополії УПЦ МП, яка є головним кремлівським лобістом. 

Про це LB.ua повідомили джерела серед правоохоронців.

Обшуки проходять у керуючого справами – митрополита Антонія Паканича. Також слідчі дії відбулися в архімандрита Феогноста Юраша – друга Паканича.

Керуючий справами, УПЦ МП митрополит Антоній Паканич
Фото: СБУ
Керуючий справами, УПЦ МП митрополит Антоній Паканич

Архімандрит Феогност Юраш
Фото: СБУ
Архімандрит Феогност Юраш

За інформацією від наших джерел, будуть нові підозри. Чекаємо деталей.

Архімандрит Феогност Юраш
Фото: СБУ
Архімандрит Феогност Юраш

Нагадаємо, що в грудні 2022 року президент Володимир Зеленський надав чинності санкціям проти повʼязаних із УПЦ (МП) осіб. Серед них – митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, в миру – Іван Паканич, керуючий справами Української православної церкви, член Міжсоборної присутності Російської православної церкви.

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