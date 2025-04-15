За інформацією джерел, будуть нові підозри.

Служба безпеки сьогодні завітала до канцелярії Київської Митрополії УПЦ МП, яка є головним кремлівським лобістом.

Про це LB.ua повідомили джерела серед правоохоронців.

Обшуки проходять у керуючого справами – митрополита Антонія Паканича. Також слідчі дії відбулися в архімандрита Феогноста Юраша – друга Паканича.

Фото: СБУ Керуючий справами, УПЦ МП митрополит Антоній Паканич

Фото: СБУ Архімандрит Феогност Юраш

За інформацією від наших джерел, будуть нові підозри. Чекаємо деталей.

Фото: СБУ Архімандрит Феогност Юраш

Нагадаємо, що в грудні 2022 року президент Володимир Зеленський надав чинності санкціям проти повʼязаних із УПЦ (МП) осіб. Серед них – митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, в миру – Іван Паканич, керуючий справами Української православної церкви, член Міжсоборної присутності Російської православної церкви.