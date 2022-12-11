Зеленський увів у дію санкції проти Паканича і інших осіб з УПЦ (МП)

Президент Володимир Зеленський надав чинності санкціям проти повʼязаних із УПЦ (МП) осіб. Серед них – митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, в миру – Іван Паканич, керуючий справами Української православної церкви, член Міжсоборної присутності Російської православної церкви.

Про це йдеться в опублікованому на сайті президента документі.

Обмежувальні заходи передбачають блокування активів, припинення торговельних операцій, припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень Україною, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів на дільність та інші санкції.

Крім Паканича, в списку ще шестеро осіб:

– митрополит Запорізький і Мелітопольський Української православної церкви Лука (Андрій Коваленко);

– митрополит Луганський і Алчевський Української православної церкви Пантелеймон (Василь Поворознюк);

– митрополит Чернівецький і Буковинський Української православної церкви Мелетій (Єгоренко Валентин), голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви;

– архієпископ Костянтинівський, вікарій Горлівської єпархії Української православної церкви Паїсій Шинкарьов Віктор;

– настоятель Мелітопольського Свято-Савинського чоловічого монастиря Української православної церкви Олександр Прокопенко;

– настоятель Свято-Успенського кафедрального собору Української православної церкви у м. Херсоні Олександр Федоров.

Пропозиції щодо застосування санкцій були внесені на розгляд Ради національної безпеки і оборони України від СБУ.

Це – вже не перший список підсанкційних осіб, повʼязаних із УПЦ (МП). 2 грудня санкції застосували проти намісника Києво-Печерської Лаври і ексдепутата Вадима Новінського, а також іще восьми осіб.

У більшості людей з сьогоднішнього списку або на повʼязаних з ними обʼєктах правоохоронці проводили слідчі дії. Наприклад, у митрополита Мелетія знайшли паспорт громадянина Росії. Під час обшуків УПЦ (МП) в Херсоні знайшли рушницю без відповідних дозвільних документів, прапор і золотий герб РФ. А інформацію щодо декількох священнослужителів, які ймовірно, контактують з громадянами Росії та Білорусі, спецслужба взяла на опрацювання.

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