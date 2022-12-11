Зеленський і Ердоган обговорили розширення зернового коридору

Зеленський також подякував за сотні генераторів, які надала Туреччина.

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом подальшу роботу і можливе розширення зернового коридору.

Про це йдеться у повідомленні в офіційному Telegram-каналі президента.

Український лідер також подякував за сотні генераторів для наших міст та за прихисток для українських дітей.

"Продовжив діалог із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Відзначив підтримку Туреччиною української ініціативи Grain from Ukraine. Також обговорили подальшу роботу і можливе розширення зернового коридору", - зазначив президент.

Нагадаємо, що у листопаді Ердоган на полях саміту G20 підтримав продовження зернової ініціативи в Україні.

9 грудня з Одеси вирушило третє судно за програмою Grain From Ukraine.

Загалом у межах гуманітарної ініціативи наша держава планує відправити понад 60 суден до Ефіопії, Судану, Південного Судану, Сомалі, Конго, Кенії, Ємену тощо.