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Під Бахмутом десантники розбили диверсійно-розвідувальну групу росіян

Дрони виявили пересування ворога.

Під Бахмутом десантники розбили диверсійно-розвідувальну групу росіян
Фото: Скрін з відео

Бійці 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України розбили диверсійно-розвідувальну групу загарбників у районі Бахмута Донецької області.

Про це пресслужба Міноборони повідомляє в Телеграмі.

"Російські війська в районі Бахмута задіяли диверсійно-розвідувальну групу для виявлення системи оборони українських позицій. Однак підібратися до позицій 71-ої бригади ДШВ не вийшло. Всевидячі дрони виявили пересування ворога, а мінометна батарея накрила їх влучним вогнем", - ідеться в повідомленні. 

Нагадаємо, що спецпризначенці СБУ знищили 10 російських окупантів і їхню вантажівку.

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