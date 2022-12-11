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Через відключення електрики в Одесі виникли проблеми з постачанням води

Проблему обіцяють вирішити протягом кількох годин.

Через відключення електрики в Одесі виникли проблеми з постачанням води
Фото: Макс Левин

Сьогодні в деяких районах Одеси виникли перебої з водопостачанням через аварійні вимкнення світла.

Про це повідомляє сайт міської ради Одеси.

"Шановні споживачі, в результаті аварійних відключень електроенергії на об'єктах "Інфоксводоканалу", виникли перебої із водопостачанням деяких районів міста. Зараз фахівці ДТЕК відновили енергоживлення наших об'єктів, тому ситуація із водопостачанням стабілізується протягом декількох годин", – йдеться в повідомленні.

В міськраді пояснили, що робота насосних станцій залежить від наявності електроенергії.

"На випадок аварійних відключень електрики просимо тримати у домівках певний запас питної води", – наголосили в мерії.

 

Наразі енергетики працюють над вирішенням питання безперебійного енергопостачання об'єктів водоканалу, які забезпечують водою мешканців Застави, Ленселища та Міжлимання.

Раніше речник Одеської ОВА Сергій Братчук говорив, що світло поступово повертається у домівки одеситів. 

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