Обстріли прикордоння Сумщини і Харківщини, знеструмлення частини Херсона і ворожі атаки на Донбасі, – зведення ОВА

Минулої доби, 10 грудня, російські військові обстріляли вісім областей України.

Про це йдеться у зведенні військово-цивільних адмінстрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 11 грудня.

У Сумській області протягом минулої доби росіяни обстріляли дві прикордонні громади: Зноб-Новгородську й Середино-Будську. За попередніми даними, жертв немає.

У Запорізькій області минулої доби загарбники завдавали ударів по цивільній інфраструктурі в районі населених пунктів Темирівка, Новоандріївка, Білогір'я, Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівка, Дорожнянка, Залізничне, Ольгівське та Малі Щербаки. Станом на ранок 11 грудня надійшли вісім повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури через обстріли, вчинені російськими військовими. Детальна інформація про наслідки ударів уточнюється.

У Дніпропетровській області російські війська вночі обстрілювали Нікопольський район. З реактивних систем залповоговогню “Град” і важкої артилерії загарбники били по Нікопольській, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Жертв унаслідок обстрілів немає. У Червоногригорівській громаді ворожим вогнем побиті 15 приватних будинків, 50 сонячних панелей, господарчі споруди, автомобілі, два газопроводи та дві лінії електропередач. Без світла і води залишилися три села. Аварійні бригади вже працюють.

У Нікополі пошкоджень зазнали близько десяти приватних будинків і господарчих споруд, адміністративні й офісні будівлі. У Марганецькій громаді наслідки російських атак з’ясовуються.

У Харківській області протягом доби зафіксовані ворожі удари по прикордонних населених пунктах Куп'янського, Чугуївського й Харківського районів. У Куп’янську на території приватного домоволодіння горіли гараж і легковий автомобіль. У селі Підлиман Ізюмського району внаслідок обстрілів поранення дістав 60-річний чоловік, постраждалий госпіталізований у важкому стані.

У Луганській області підрозділи Сил оборони України відбили атаки росіян у районах Новоселівського, Андріївки, Червонопопівки, Житлівки й Білогорівки. На Куп’янському й Лиманському напрямках загарбники обстріляли Стельмахівку, Новоєгорівку, Макіївку, Площанку, Невське та Діброву. Ситуація в регіоні залишається складною.

У Донецькій області сьогодні зранку збільшилася інтенсивність обстрілів й активність бойових дій в районі населених пунктів Первомайське, Водяне та Невельське. Інформація про постраждалих серед цивільних осіб уточнюється. Учора пізно ввечері російські війська обстріляли промисловий об'єкт у Курахівці Курахівської громади. Минулося без постраждалих. Також учора ввечері ворог вдарив із “Градів” по старій частині Авдіївки, уночі здійснив масований удар по місту з артилерії. По лінії оборони навколо Авдіївки обстріли тривали майже всю ніч. На напрямках Красногорівки, Водяного, Первомайського та Невельського на ранок активізувалися штурмові дії.

Упродовж доби загарбники здійснювали інтенсивні артобстріли Бахмуту й Соледарської громади. Зокрема, від ворожого вогню потерпали околиці Яковлівки, Бахмутського й Соледара. У Парасковіївці пошкоджень зазнав приватний будинок, у Роздолівці – три приватні будинки. Під постійним вогнем перебувають Георгіївка, Максимільянівка, Красногорівка й Мар'їнка. Загалом за минулу добу в Донецькій області російські війська поранили двох мирних жителів.

У Миколаївській області вчора ввечері загарбники били з реактивних систем залпового вогню по відкритій території населеного пункту Куцурубської громади. Руйнувань і постраждалих немає.

У Херсонській області щоденно від обстрілів з боку російської армії потерпають Херсон, Бериславський та Херсонський райони. Унаслідок вчорашніх ударів по Херсону ворожим вогнем пошкоджені лінії електроживлення, частина міста знову залишилася без світла. Ремонтні бригади енергетиків приступили до відновлювальних робіт. Також у Херсоні російські військові обстріляли медичний заклад. Ворожі снаряди влучили в пологове відділення. Будівля зазнала пошкоджень. Медпрацівники, пацієнтки та діти не постраждали.

Загалом на визволених територіях Херсонської області оператори мобільного зв’язку відновили роботу 112 базових і трьох пересувних станцій. У Херсоні відновлюється робота котелень. В області тривають роботи з розчищення доріг. Вибухотехніки Національної поліції обстежили 15 гектарів територій регіону, вилучили 183 вибухонебезпечні предмети, два з них знищили. Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій обстежили понад 11 гектарів територій, вилучили та знешкодили 433 вибухонебезпечні предмети. У Херсонській області відновив роботу Пенсійний Фонд України. У регіон постійно надходить гуманітарна допомога.

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула в інших регіонах України.